Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński
Foto: PAP/Rafał Guz
Paweł Wroński jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od grudnia 2023 r., czyli od momentu, gdy po wyborach z 15 października zaprzysiężony został rząd Donalda Tuska, w którym tekę szefa dyplomacji objął polityk Platformy Obywatelskiej, w przeszłości minister obrony narodowej w rządzie PiS – LPR - Samoobrona, Radosław Sikorski.
Według ustaleń Press.pl, Wroński ma odejść ze stanowiska rzecznika MSZ. W resorcie miałby zastąpić go Maciej Wewiór, który do niedawna był zastępcą dyrektora w Centrum Informacyjnym Rządu.
Jak dotąd brak potwierdzenia doniesień Press.pl zarówno ze strony Pawła Wrońskiego, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W rozmowie z serwisem Maciej Wewiór podkreślił, że rzecznikiem jest Wroński, a on jedynie dołączył do zespołu.
Przed objęciem funkcji rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przez ponad trzy dekady pracował w „Gazecie Wyborczej” – początkowo w oddziale kieleckim, później – w ogólnopolskim. W 2005 r. był korespondentem w Iraku. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.
