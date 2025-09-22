Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ. Chodzi o przemówienie Nawrockiego w USA

Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W USA przebywa także prezydent Polski, który uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) Karol Nawrocki wygłosić ma przemówienie.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sikorski zapytany został o to, czy jego resort zaangażowany jest we współtworzenie przemówienia, które Nawrocki wygłosi podczas debaty w Nowym Jorku.

Nawrocki konsultował swoje przemówienie z MSZ? Sikorski komentuje

- Tak, oczywiście, tak jak od lat – powiedział Sikorski, zapytany o przemówienie Nawrockiego. - Pałac Prezydencki zwrócił się o tezy i oczywiście je przekazaliśmy – dodał.

Wcześniej Sikorski – jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ – zdradził, jak ocenia reakcję Białego Domu na przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję. - Nasz prezydent, Karol Nawrocki, ma wyjątkową relację z prezydentem Trumpem - stwierdził. - Będzie tutaj dzisiaj i jutro i mamy nadzieję, że przekona prezydenta Trumpa, jak pilne to jest (odpowiedź na działania Rosji - red.) - zaznaczał.