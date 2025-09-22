Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ. Chodzi o przemówienie Nawrockiego w USA

Aktualizacja: 22.09.2025 20:27 Publikacja: 22.09.2025 20:09
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
Foto: PAP/Leszek Szymański
Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W USA przebywa także prezydent Polski, który uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) Karol Nawrocki wygłosić ma przemówienie.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sikorski zapytany został o to, czy jego resort zaangażowany jest we współtworzenie przemówienia, które Nawrocki wygłosi podczas debaty w Nowym Jorku.
- Tak, oczywiście, tak jak od lat – powiedział Sikorski, zapytany o przemówienie Nawrockiego. - Pałac Prezydencki zwrócił się o tezy i oczywiście je przekazaliśmy – dodał.
Wcześniej Sikorski – jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ – zdradził, jak ocenia reakcję Białego Domu na przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję. - Nasz prezydent, Karol Nawrocki, ma wyjątkową relację z prezydentem Trumpem - stwierdził. - Będzie tutaj dzisiaj i jutro i mamy nadzieję, że przekona prezydenta Trumpa, jak pilne to jest (odpowiedź na działania Rosji - red.) - zaznaczał.
Szef MSZ podkreślił także, że „prezydent ma osobiste stosunki z prezydentem Trumpem”, dodając, że „liczy na to, że czy to w formule kolacji, czy dwustronnie, pan prezydent uzyska to, o co zabiegamy”. - Nie tylko Polska zresztą, wiele krajów europejskich, to znaczy, że przekona prezydenta Trumpa, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina - stwierdził.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w którym wziął udział Sikorski, odbyło się na prośbę Estonii. Kraj ten zwrócił się o zwołanie spotkania po naruszeniu jego przestrzeni powietrznej przez Rosję. W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.
W Nowym Jorku przebywa też prezydent Karol Nawrocki. Po uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ spotkał się on z prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat, po czym udał się do Konsulatu Generalnego RP na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich. W południe Karol Nawrocki przeprowadził też rozmowę z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów (WJC), amerykańskim przedsiębiorcą i filantropem Ronaldem Lauderem. Po południu zaplanowano spotkanie z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Wieczorem prezydent miał spotkać się zaś kolejno z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji ZO NZ Annaleną Baerbock.
We wtorek Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Właśnie podczas tego wydarzenia prezydent wygłosić ma przemówienie.
Źródło: rp.pl
