Pałac Prezydencki zwrócił się do MSZ. Chodzi o przemówienie Nawrockiego w USA

Wicepremier Radosław Sikorski poinformował, że Pałac Prezydencki zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tezy do przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego, które wygłoszone zostanie podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Publikacja: 22.09.2025 20:09

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ, w sied

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku

Foto: PAP/Leszek Szymański

Ada Michalak

Podczas poniedziałkowego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego na prośbę Estonii, nasz kraj w Stanach Zjednoczonych reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W USA przebywa także prezydent Polski, który uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek – pierwszego dnia debaty generalnej – podczas sesji popołudniowej (ok. 23.00 czasu polskiego) Karol Nawrocki wygłosić ma przemówienie. 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sikorski zapytany został o to, czy jego resort zaangażowany jest we współtworzenie przemówienia, które Nawrocki wygłosi podczas debaty w Nowym Jorku. 

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski uczestniczy w nadzwyczajnym posiedzen
Polityka
Radosław Sikorski do Rosji na posiedzeniu ONZ: Nie przychodźcie skamleć, ostrzegaliśmy

Nawrocki konsultował swoje przemówienie z MSZ? Sikorski komentuje 

- Tak, oczywiście, tak jak od lat – powiedział Sikorski, zapytany o przemówienie Nawrockiego. - Pałac Prezydencki zwrócił się o tezy i oczywiście je przekazaliśmy – dodał. 

Wcześniej Sikorski – jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ – zdradził, jak ocenia reakcję Białego Domu na przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję. - Nasz prezydent, Karol Nawrocki, ma wyjątkową relację z prezydentem Trumpem - stwierdził. - Będzie tutaj dzisiaj i jutro i mamy nadzieję, że przekona prezydenta Trumpa, jak pilne to jest (odpowiedź na działania Rosji - red.) - zaznaczał.

Szef MSZ podkreślił także, że „prezydent ma osobiste stosunki z prezydentem Trumpem”, dodając, że „liczy na to, że czy to w formule kolacji, czy dwustronnie, pan prezydent uzyska to, o co zabiegamy”. - Nie tylko Polska zresztą, wiele krajów europejskich, to znaczy, że przekona prezydenta Trumpa, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina - stwierdził. 

Czytaj więcej

Rosyjskie MiG-31 naruszyly przestrzeń powietrzną Estonii
Konflikty zbrojne
Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Czwarty raz w tym roku

Sikorski i Nawrocki USA. Biorą udział w ważnych spotkaniach ONZ

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w którym wziął udział Sikorski, odbyło się na prośbę Estonii. Kraj ten zwrócił się o zwołanie spotkania po naruszeniu jego przestrzeni powietrznej przez Rosję. W piątek estońskie władze poinformowały, że trzy myśliwce MiG-31 bez zgody przekroczyły granice powietrzne Estonii – członka Sojuszu Północnoatlantyckiego – pozostając tam przez 12 minut. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślił, że Rosja już czterokrotnie w tym roku naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii, co samo w sobie jest nie do przyjęcia, lecz obecne zdarzenie z udziałem trzech myśliwców było „bezprecedensowo bezczelne”, ocenił.

W Nowym Jorku przebywa też prezydent Karol Nawrocki. Po uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ spotkał się on z prezes i dyrektor ds. inwestycji spółek Alphabet i Google, Ruth Porat, po czym udał się do Konsulatu Generalnego RP na spotkanie z przedstawicielami środowisk żydowskich. W południe Karol Nawrocki przeprowadził też rozmowę z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów (WJC), amerykańskim przedsiębiorcą i filantropem Ronaldem Lauderem. Po południu zaplanowano spotkanie z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Wieczorem prezydent miał spotkać się zaś kolejno z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą 80. Sesji ZO NZ Annaleną Baerbock.

We wtorek Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Właśnie podczas tego wydarzenia prezydent wygłosić ma przemówienie. 

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Osoby Radosław Sikorski Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Karol Nawrocki

