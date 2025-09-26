Rzeczpospolita
Wydarzenia
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem. Chcą wspólnego biletu i większych pieniędzy na kolej

Aktywiści Ostatniego Pokolenia pojawili się przed gmachem Sejmu w Warszawie. Domagają się przyjęcia przygotowanego przez organizację projektu, który zakłada przekazanie pieniędzy z autostrad na transport publiczny oraz wspólny bilet. - Domagamy się, żeby (marszałek) Szymon Hołownia przekazał ten projekt do komisji - wyjaśniała w TVN24 Julia Keane. przedstawicielka Ostatniego Pokolenia.

Aktualizacja: 26.09.2025 12:13 Publikacja: 26.09.2025 11:55

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia przed Sejmem w Warszawie

Aktywiści z Ostatniego Pokolenia przed Sejmem w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

– Kryzys klimatyczny nie może czekać. To są ostatnie tygodnie Szymona Hołowni na stanowisku marszałka. Domagamy się, by umożliwił jak najszybsze procedowanie tej ustawy, żeby ratować życie Polaków przed narastającym kryzysem klimatycznym – mówiła przedstawicielka organizacji. 

Zapowiedziała, że aktywiści Ostatniego Pokolenia zostaną przed Sejmem. – Będziemy tu spać. Jeżeli marszałek Hołownia nie będzie reagował, to będziemy musieli ten protest eskalować – mówiła. Dodała, że organizacja „domaga się reakcji od Szymona Hołowni, od polityków – poparcia tej ustawy”. 

Projekt złożony w Sejmie przez Lewicę

Lewica złożyła w środę w Sejmie projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. Projekt zakłada również dostęp do powszechnego ogólnopolskiego biletu na wszystkie rodzaje transportu publicznego. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała wcześniej, że projekt powstał we współpracy ze stroną społeczną, czyli z Ostatnim Pokoleniem.

Zaznaczyła, że rozwiązania, zawarte w projekcie mają dotyczyć przeniesienia akcentu z finansowania dróg przez Fundusz Drogowy na finansowanie transportu szynowego.

Stwierdziła, że celem jest „zachęcenie Polek i Polaków” do tego, by przesiedli się ze swoich aut do transportu zbiorowego, czego efektem ma być ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a to ma ograniczyć ocieplanie się klimatu, co– jak dodała Żukowska– „powoduje kryzysy”.  

Rozstawione namioty i kukła przedstawiająca Szymona Hołownię

Protest odbywa się na skrzyżowaniu ulic Jana Matejki i Wiejskiej, gdzie aktywiści Ostatniego Pokolenia rozstawili kilka namiotów. Ustawili też kukłę, mającą symbolizować Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. 

Konferencja działaczy Ostatniego Pokolenia początkowo miała odbyć się w Sejmie, jednak – jak mówiła działaczka Ostatniego Pokolenia Julia Keane – marszałek Sejmu odmówił ruchowi wstępu do Sejmu. Jej zdaniem Hołownia uznał ich za zagrożenie.

Jedna z przedstawicielek organizacji apelowała przed gmachem Sejmu do obywateli Warszawy do przyłączania się do protestu. - Jesteśmy tu od dzisiaj od 10:00 i będziemy przez kilka tygodni – zapowiadała. – Na tyle, na ile możecie, dołączajcie. Każda obecność ma znaczenie. Jeśli jesteście w...ni tym, co robią nasi politycy i macie tego dość, to tutaj jest idealne miejsce, żeby to wyrazić – mówiła. 

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie pomnika warszawskiej Syrenki czy opóźnienie startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.

Źródło: rp.pl

Polityka Sejm ostatnie pokolenie

