Ostatnie Pokolenie przed Sejmem. Chcą wspólnego biletu i większych pieniędzy na kolej

– Kryzys klimatyczny nie może czekać. To są ostatnie tygodnie Szymona Hołowni na stanowisku marszałka. Domagamy się, by umożliwił jak najszybsze procedowanie tej ustawy, żeby ratować życie Polaków przed narastającym kryzysem klimatycznym – mówiła przedstawicielka organizacji.

Zapowiedziała, że aktywiści Ostatniego Pokolenia zostaną przed Sejmem. – Będziemy tu spać. Jeżeli marszałek Hołownia nie będzie reagował, to będziemy musieli ten protest eskalować – mówiła. Dodała, że organizacja „domaga się reakcji od Szymona Hołowni, od polityków – poparcia tej ustawy”.

Projekt złożony w Sejmie przez Lewicę

Lewica złożyła w środę w Sejmie projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego oraz o ratowaniu miejsc pracy na kolei towarowej. Projekt zakłada również dostęp do powszechnego ogólnopolskiego biletu na wszystkie rodzaje transportu publicznego. Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała wcześniej, że projekt powstał we współpracy ze stroną społeczną, czyli z Ostatnim Pokoleniem.

Zaznaczyła, że rozwiązania, zawarte w projekcie mają dotyczyć przeniesienia akcentu z finansowania dróg przez Fundusz Drogowy na finansowanie transportu szynowego.