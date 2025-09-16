Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nigel Farage podbiera kolejnego polityka Partii Konserwatywnej. To była wiceminister

Maria Caulfield, była wiceminister zdrowia, odpowiedzialna za zdrowie publiczne, odchodzi z Partii Konserwatywnej do Reform UK Nigela Farage'a.

Publikacja: 16.09.2025 12:35

Nigel Farage

Nigel Farage

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Maria Caulfield opuściła Partię Konserwatywną i dołączyła do Reform UK?
  • Jak przejście z Partii Konserwatystów do Reform UK uzasadnił Danny Kruger?
  • Jaka była reakcja liderki torysów, Kemi Badenoch, na odejścia z partii?

Informacja pojawiła się dzień po tym, jak do Reform UK odszedł pierwszy w tej kadencji Izby Gmin parlamentarzysta Partii Konserwatywnej, Danny Kruger. Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.

Poseł Partii Konserwatywnej przechodzi do Reform UK. Mówi, że jego była partia jest skończona jako główna partia opozycyjna 

Caulfield, która zasiadała w parlamencie w latach 2015-2024, w ostatnich wyborach nie zdobyła mandatu, przegrywając z kandydatem Liberalnych Demokratów Jamesem MacClearym.

Caulfield była ministrem ds. zdrowia publicznego (czyli de facto jednym z wiceministrów zdrowia) w rządzie Borisa Johnsona. Stanowisko zajmowała od 7 lipca do 7 września 2022 roku. 

W rozmowie z telewizją GB News Caulfield powiedziała, że dla każdego, kto jest „konserwatystą o prawicowych poglądach przyszłością jest” partia Nigela Farage'a. – Ci sami ludzie, którzy myśleli, że do brexitu nie dojdzie, teraz uważają, że Reform UK się nie uda. Czeka ich szok – dodała. Caulfield ujawniła też, że jej mąż już kilka miesięcy temu dołączył do Reform UK. 

Reklama
Reklama

Była wiceminister przeszła do Reform UK dzień po tym, jak zrobił to zasiadający obecnie w Izbie Gmin Danny Kruger. Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany do Izby Gmin z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. W przeszłości Kruger był doradcą konserwatywnych premierów – Borisa Johnsona i Davida Camerona. Był też odpowiedzialny za świadczenia społeczne w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, czyli w alternatywnym rządzie, który – zgodnie z brytyjską tradycją – tworzy największa partia opozycyjna. W Izbie Gmin zasiada od 2019 roku. 

Czytaj więcej

Nigel Farage
Polityka
Farage idzie po władzę. Ciężki czas dla brytyjskich konserwatystów

– Partia Konserwatywna jest skończona, skończona jako partia ogólnokrajowa, skończona jako główna partia opozycyjna wobec lewicy – mówił Kruger na konferencji prasowej, na której ogłosił odejście z partii. Jak dodał konserwatyzm „nie jest skończony”. – Nigdy nie był bardziej potrzebny – dodał. – Ponieważ niepowodzenie Partii Konserwatywnej stworzyło przestrzeń dla alternatywy, płomień przenosi się z jednej pochodni, na drugą – mówił. 

Kruger dodał, że decyzja o odejściu z Partii Konserwatywnej była trudna, ale – jak zaznaczył – robi to, ponieważ jego dotychczasowa partia „jest skończona”. 

W rozmowie ze Sky News Kruger sprecyzował, że nie uważa, iż jest to koniec Partii Konserwatywnej. Jednak w jego ocenie, torysi nie są już główną partią opozycyjną. 

– Farage może być naszą ostatnią nadzieją na prawicy – dodał, przyznając że podejmuje ryzyko przechodząc do Reform UK, ponieważ okręg, z którego został wybrany, nie jest jednym z tych, w których partia Farage'a liczy na zdobycie mandatu. 

Reklama
Reklama

Partia Konserwatywna jest skończona, skończona jako partia ogólnokrajowa, skończona jako główna partia opozycyjna wobec lewicy

Danny Kruger, parlamentarzysta torysów, który przeszedł do Reform UK

Kemi Badenoch, liderka torysów: Nadal jesteśmy jedyną partią konserwatystów

Kruger mówił też, że ma wiele szacunku dla obecnej liderki torysów, Kemi Badenoch, ale – jego zdaniem – problemem jest sama Partia Konserwatywna, która stała się „toksycznym szyldem”.

Po odejściu Krugera Badenoch mówiła, że torysi są „nadal jedyną partią konserwatystów”. Oświadczyła też, że nie pozwoli się zepchnąć z obranego kursu przez rejteradę posła. – Wiem, że takie rzeczy będą się zdarzać, gdy partia się zmienia – powiedziała w rozmowie ze Sky News.

Czytaj więcej

Nigel Farage
Polityka
Wielka Brytania: Kolejne miejsce w parlamencie dla partii Farage'a? Znów liczą głosy

Z kolei rzecznik Partii Pracy zarzucił Farage'owi, że ten „nie ma planu dla Wielkiej Brytanii”. – Torysi zniszczyli naszą gospodarkę (...) Wielka Brytania zasługuje na więcej niż nowa wersja konserwatystów w postaci Reform UK, która sprawiłaby, że ludzie pracy zapłaciliby bardzo wysoką cenę – dodał. 

W wyborach z 2024 roku Partia Konserwatywna poniosła historyczną porażkę – zdobyła zaledwie 121 mandatów, co było najgorszym wynikiem uzyskanym przez to ugrupowanie w historii. Bezwzględną większość w Izbie Gmin zdobyła Partia Pracy (uzyskała 411 mandatów), ale od tego czasu popularność tego ugrupowania i tworzonego przez nie rządu Keira Starmera zmalała, m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju. Obecne sondaże wskazują, że Reform UK, która w wyborach z 2024 roku zdobyła tylko pięć mandatów, jest partią cieszącą się największym poparciem w Wielkiej Brytanii. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Partia Konserwatywna (Wielka Brytania) Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Osoby Nigel Farage Reform UK

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Maria Caulfield opuściła Partię Konserwatywną i dołączyła do Reform UK?
  • Jak przejście z Partii Konserwatystów do Reform UK uzasadnił Danny Kruger?
  • Jaka była reakcja liderki torysów, Kemi Badenoch, na odejścia z partii?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Informacja pojawiła się dzień po tym, jak do Reform UK odszedł pierwszy w tej kadencji Izby Gmin parlamentarzysta Partii Konserwatywnej, Danny Kruger. Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.

Poseł Partii Konserwatywnej przechodzi do Reform UK. Mówi, że jego była partia jest skończona jako główna partia opozycyjna 

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Polityka
Przemysław Wipler: Słowa Donalda Trumpa nie były słuszne. Wiemy, czemu rosyjskie drony pojawiły się w Polsce
Rosjanie zobojętnieli, nie protestują ani przeciw wojnie, ani przeciwko brakowi jakiegokolwiek wpływ
Polityka
Rosjanie kochają reżim Putina. Apatycznie
Danny Kruger
Polityka
Nigel Farage zyskał posła. „Partia Konserwatywna jest skończona”
AfD osiągnęło sukces w wyborach Nadrenii Północnej-Westfalii
Polityka
AfD rośnie w siłę również na zachodzie Niemiec. „Nie można spać spokojnie”
Śmierć Charliego Kirka to dzwonek ostrzegawczy dla Ameryki
Polityka
Śmierć Charliego Kirka to dzwonek ostrzegawczy dla Ameryki
Reklama
Reklama
e-Wydanie