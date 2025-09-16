Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Maria Caulfield opuściła Partię Konserwatywną i dołączyła do Reform UK?

Jak przejście z Partii Konserwatystów do Reform UK uzasadnił Danny Kruger?

Jaka była reakcja liderki torysów, Kemi Badenoch, na odejścia z partii?

Informacja pojawiła się dzień po tym, jak do Reform UK odszedł pierwszy w tej kadencji Izby Gmin parlamentarzysta Partii Konserwatywnej, Danny Kruger. Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.

Caulfield, która zasiadała w parlamencie w latach 2015-2024, w ostatnich wyborach nie zdobyła mandatu, przegrywając z kandydatem Liberalnych Demokratów Jamesem MacClearym.

Caulfield była ministrem ds. zdrowia publicznego (czyli de facto jednym z wiceministrów zdrowia) w rządzie Borisa Johnsona. Stanowisko zajmowała od 7 lipca do 7 września 2022 roku.

W rozmowie z telewizją GB News Caulfield powiedziała, że dla każdego, kto jest „konserwatystą o prawicowych poglądach przyszłością jest” partia Nigela Farage'a. – Ci sami ludzie, którzy myśleli, że do brexitu nie dojdzie, teraz uważają, że Reform UK się nie uda. Czeka ich szok – dodała. Caulfield ujawniła też, że jej mąż już kilka miesięcy temu dołączył do Reform UK.