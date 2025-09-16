Aktualizacja: 16.09.2025 12:49 Publikacja: 16.09.2025 12:35
Nigel Farage
Foto: REUTERS
Informacja pojawiła się dzień po tym, jak do Reform UK odszedł pierwszy w tej kadencji Izby Gmin parlamentarzysta Partii Konserwatywnej, Danny Kruger. Partia Konserwatywna jest najstarszą brytyjską partią. W ostatnich 46 latach torysi rządzili krajem aż przez 32 lata – zauważa Reuters.
Caulfield, która zasiadała w parlamencie w latach 2015-2024, w ostatnich wyborach nie zdobyła mandatu, przegrywając z kandydatem Liberalnych Demokratów Jamesem MacClearym.
Caulfield była ministrem ds. zdrowia publicznego (czyli de facto jednym z wiceministrów zdrowia) w rządzie Borisa Johnsona. Stanowisko zajmowała od 7 lipca do 7 września 2022 roku.
W rozmowie z telewizją GB News Caulfield powiedziała, że dla każdego, kto jest „konserwatystą o prawicowych poglądach przyszłością jest” partia Nigela Farage'a. – Ci sami ludzie, którzy myśleli, że do brexitu nie dojdzie, teraz uważają, że Reform UK się nie uda. Czeka ich szok – dodała. Caulfield ujawniła też, że jej mąż już kilka miesięcy temu dołączył do Reform UK.
Była wiceminister przeszła do Reform UK dzień po tym, jak zrobił to zasiadający obecnie w Izbie Gmin Danny Kruger. Kruger w wyborach z 2024 roku został wybrany do Izby Gmin z okręgu East Wiltshire, zdobywając 16 849 głosów. W przeszłości Kruger był doradcą konserwatywnych premierów – Borisa Johnsona i Davida Camerona. Był też odpowiedzialny za świadczenia społeczne w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, czyli w alternatywnym rządzie, który – zgodnie z brytyjską tradycją – tworzy największa partia opozycyjna. W Izbie Gmin zasiada od 2019 roku.
– Partia Konserwatywna jest skończona, skończona jako partia ogólnokrajowa, skończona jako główna partia opozycyjna wobec lewicy – mówił Kruger na konferencji prasowej, na której ogłosił odejście z partii. Jak dodał konserwatyzm „nie jest skończony”. – Nigdy nie był bardziej potrzebny – dodał. – Ponieważ niepowodzenie Partii Konserwatywnej stworzyło przestrzeń dla alternatywy, płomień przenosi się z jednej pochodni, na drugą – mówił.
Kruger dodał, że decyzja o odejściu z Partii Konserwatywnej była trudna, ale – jak zaznaczył – robi to, ponieważ jego dotychczasowa partia „jest skończona”.
W rozmowie ze Sky News Kruger sprecyzował, że nie uważa, iż jest to koniec Partii Konserwatywnej. Jednak w jego ocenie, torysi nie są już główną partią opozycyjną.
– Farage może być naszą ostatnią nadzieją na prawicy – dodał, przyznając że podejmuje ryzyko przechodząc do Reform UK, ponieważ okręg, z którego został wybrany, nie jest jednym z tych, w których partia Farage'a liczy na zdobycie mandatu.
Danny Kruger, parlamentarzysta torysów, który przeszedł do Reform UK
Kruger mówił też, że ma wiele szacunku dla obecnej liderki torysów, Kemi Badenoch, ale – jego zdaniem – problemem jest sama Partia Konserwatywna, która stała się „toksycznym szyldem”.
Po odejściu Krugera Badenoch mówiła, że torysi są „nadal jedyną partią konserwatystów”. Oświadczyła też, że nie pozwoli się zepchnąć z obranego kursu przez rejteradę posła. – Wiem, że takie rzeczy będą się zdarzać, gdy partia się zmienia – powiedziała w rozmowie ze Sky News.
Z kolei rzecznik Partii Pracy zarzucił Farage'owi, że ten „nie ma planu dla Wielkiej Brytanii”. – Torysi zniszczyli naszą gospodarkę (...) Wielka Brytania zasługuje na więcej niż nowa wersja konserwatystów w postaci Reform UK, która sprawiłaby, że ludzie pracy zapłaciliby bardzo wysoką cenę – dodał.
W wyborach z 2024 roku Partia Konserwatywna poniosła historyczną porażkę – zdobyła zaledwie 121 mandatów, co było najgorszym wynikiem uzyskanym przez to ugrupowanie w historii. Bezwzględną większość w Izbie Gmin zdobyła Partia Pracy (uzyskała 411 mandatów), ale od tego czasu popularność tego ugrupowania i tworzonego przez nie rządu Keira Starmera zmalała, m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju. Obecne sondaże wskazują, że Reform UK, która w wyborach z 2024 roku zdobyła tylko pięć mandatów, jest partią cieszącą się największym poparciem w Wielkiej Brytanii.
Źródło: rp.pl
