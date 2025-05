Latem zeszłego roku laburzyści pod kierunkiem Keira Starmera odnieśli spektakularne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jednak od tego czasu poparcie dla partii się załamało. Zasadniczym powodem jest polityka oszczędzania prowadzona przez premiera. Odebrał on np. dopłaty do usług dla emerytów, co uderzyło po kieszeniach 11 mln osób, czy subwencje do energii, co dla ponad 3 mln gospodarstw domowych oznacza wzrost opłat o ponad 1,5 tys. funtów rocznie.

Ten tydzień przyniósł dobre wiadomości w innej, wrażliwej społecznie kwestii: ograniczenia migracji. Jej bilans netto spadł do 431 tys. w ub.r. wobec 860 tys. rok wcześniej. To jednak efekt zaostrzenia warunków przyjazdu wprowadzonych jeszcze przez poprzedni rząd Partii Konserwatywnej.

Szef rządu uważa, że to Nigel Farage jest faktycznym przywódcą opozycji

Torysi płacą natomiast w sondażach za bardzo zły bilans 14 lat swoich rządów, w tym chaosu wprowadzonego przez gabinety Borisa Johnsona i Liz Truss. Obietnice świetlanej przyszłości związane z brexitem nigdy się nie spełniły.

Niezadowoleni wiążą w tej sytuacji swoje nadzieje z Farage’em. To dość paradoksalne, skoro był on głównym promotorem wyjścia z Unii i do dziś pozostaje zwolennikiem utrzymania UE na dystans. Brytyjczykom podobają się jednak jego hasła wstrzymania walki z ociepleniem klimatu, poprawy bezpieczeństwa kraju, postawienia na nogi służby zdrowia i redukcji do zera imigracji (co jest nierealne).

Co prawda raz w tygodniu to z liderką Partii Konserwatywnej, 45-letnią Kemi Badenoch, musi się ścierać w Izbie Gmin Keir Starmer. Jednak premier zapowiedział, że faktycznego przywódcę opozycji widzi w Farage’u i to przeciw niemu zamierza skierować ostrze propagandy państwa. To jednak ryzykowna strategia, która może jeszcze bardziej wypromować przywódcę Reform UK.