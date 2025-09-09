Aktualizacja: 09.09.2025 13:16 Publikacja: 09.09.2025 12:10
Na Wiejską wrócił m.in. były wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, który ponownie został posłem
Foto: PAP/Kalbar
We wtorek rozpoczęło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. Parlamentarzyści zajmą się m.in. zmianami w Kodeksie pracy i projektem zmieniającym ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na początku obrad odbyło się ślubowanie nowych posłów. Tekst roty wygłosił marszałek Szymon Hołownia. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – odczytał.
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” – oświadczył następnie każdy z nowych parlamentarzystów. Nowi posłowie to Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Tomasz Rzymkowski i Marek Subocz. Z tej czwórki Rzymkowski i Jach zasiadali już w sejmowych ławach.
Pierwsze posiedzenie Sejmu obecnej kadencji, wybranego w wyborach 15 października 2023 r., rozpoczęło się 13 listopada tego samego roku. Teraz, czyli po 666 dniach od tego czasu, nowi posłowie weszli w skład izby. Powodem są zmiany w Kancelarii Prezydenta po wyborach prezydenckich, w których 1 czerwca wybrany został Karol Nawrocki.
Nowy prezydent 7 sierpnia powołał ministrów w Kancelarii Prezydenta, oficjalnie zatwierdzając skład kierownictwa KPRP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do grona swoich współpracowników Nawrocki zaprosił czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie ci musieli zrzec się mandatów.
Zgodnie z przepisami, uzupełnianie składu Sejmu wygląda tak, że mandat oferowany jest kolejnemu kandydatowi z tej samej listy w danym okręgu, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Szefem Kancelarii Prezydenta RP został Zbigniew Bogucki, który w wyborach w 2023 r., startując z list PiS w okręgu numer 41 (Szczecin) zdobył ponad 26 tys. We wtorek w Sejmie zastąpił go Michał Jach, na którego głosowało blisko 12,5 tys. osób. Jach to były wojskowy, który ma doświadczenie parlamentarne. Pierwszy raz dostał się do Sejmu w 2005 r., z list Prawa i Sprawiedliwości. Dwa lata później nie uzyskał reelekcji, wrócił na Wiejską w 2011 r. i zasiadał w Sejmie do 2023 r. W czasie swej kariery parlamentarnej Michał Jach był m.in. szefem komisji obrony.
Z mandatu musiał zrezygnować Adam Andruszkiewicz, były wiceminister cyfryzacji i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. Andruszkiewicz otrzymał ponad 53 tys. głosów na Podlasiu (okręg nr 24), teraz zastąpiła go Bogumiła Olbryś, na którą głosowało 10,6 tys. wyborców. Ostatnio Olbryś, która z zawodu jest m.in. pielęgniarką i pedagogiem, była dyrektorem szkoły weterynaryjnej w Łomży. Nowa posłanka to wieloletnia działaczka samorządowa, w latach 2008-2016 zasiadała w radzie miasta Łomży.
Kolejnym posłem, który opuścił Sejm i wybrał Kancelarię Prezydenta jest Paweł Szefernaker, który został szefem gabinetu prezydenta RP. W czasie kampanii prezydenckiej Szefernaker pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Nawrockiego, to były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów Mariusza Kamińskiego, były sekretarz stanu w KPRM i były przewodniczący Forum Młodych PiS. W wyborach w 2023 r. polityk uzyskał blisko 30 tys. głosów w okręgu koszalińskim (nr 40). W jego miejsce w Sejmie pojawił się Marek Subocz, którego poparło 7,5 tys. osób. Subocz debiutuje w roli posła, choć od 2015 r. startował we wszystkich wyborach parlamentarnych. W latach 2015-2021 polityk ten był wicewojewodą zachodniopomorskim, w 2024 r. uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego. W przeszłości Subocz był też radnym powiatu wałeckiego.
Ostatni poseł, który zrzekł się mandatu po wyborach prezydenckich, to Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych, który stanął na czele Biura Polityki Międzynarodowej, zastępując na tym stanowisku Wojciecha Kolarskiego. Przydacz startował w wyborach parlamentarnych w okręgu sieradzkim (nr 11), gdzie otrzymał ponad 30 tys. głosów. W jego miejsce do Sejmu powrócił Tomasz Rzymkowski (niespełna 17 tys. głosów), były poseł, który zasiadał już w izbie niższej parlamentu w latach 2015-2023. W rządzie Mateusza Morawieckiego Rzymkowski pełnił funkcję wiceministra edukacji i nauki. Poseł z wykształcenia jest prawnikiem, do Sejmu pierwszy raz dostał się z list Kukiz'15. Rzymkowski był wiceprezesem Unii Polityki Realnej, w 2019 r. przeszedł do klubu PiS.
Źródło: rp.pl
