Nowy prezydent 7 sierpnia powołał ministrów w Kancelarii Prezydenta, oficjalnie zatwierdzając skład kierownictwa KPRP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do grona swoich współpracowników Nawrocki zaprosił czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie ci musieli zrzec się mandatów.

Zgodnie z przepisami, uzupełnianie składu Sejmu wygląda tak, że mandat oferowany jest kolejnemu kandydatowi z tej samej listy w danym okręgu, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Kim są nowi posłowie?

Szefem Kancelarii Prezydenta RP został Zbigniew Bogucki, który w wyborach w 2023 r., startując z list PiS w okręgu numer 41 (Szczecin) zdobył ponad 26 tys. We wtorek w Sejmie zastąpił go Michał Jach, na którego głosowało blisko 12,5 tys. osób. Jach to były wojskowy, który ma doświadczenie parlamentarne. Pierwszy raz dostał się do Sejmu w 2005 r., z list Prawa i Sprawiedliwości. Dwa lata później nie uzyskał reelekcji, wrócił na Wiejską w 2011 r. i zasiadał w Sejmie do 2023 r. W czasie swej kariery parlamentarnej Michał Jach był m.in. szefem komisji obrony.

Z mandatu musiał zrezygnować Adam Andruszkiewicz, były wiceminister cyfryzacji i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. Andruszkiewicz otrzymał ponad 53 tys. głosów na Podlasiu (okręg nr 24), teraz zastąpiła go Bogumiła Olbryś, na którą głosowało 10,6 tys. wyborców. Ostatnio Olbryś, która z zawodu jest m.in. pielęgniarką i pedagogiem, była dyrektorem szkoły weterynaryjnej w Łomży. Nowa posłanka to wieloletnia działaczka samorządowa, w latach 2008-2016 zasiadała w radzie miasta Łomży.

Do Sejmu wraca Tomasz Rzymkowski

Kolejnym posłem, który opuścił Sejm i wybrał Kancelarię Prezydenta jest Paweł Szefernaker, który został szefem gabinetu prezydenta RP. W czasie kampanii prezydenckiej Szefernaker pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Nawrockiego, to były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów Mariusza Kamińskiego, były sekretarz stanu w KPRM i były przewodniczący Forum Młodych PiS. W wyborach w 2023 r. polityk uzyskał blisko 30 tys. głosów w okręgu koszalińskim (nr 40). W jego miejsce w Sejmie pojawił się Marek Subocz, którego poparło 7,5 tys. osób. Subocz debiutuje w roli posła, choć od 2015 r. startował we wszystkich wyborach parlamentarnych. W latach 2015-2021 polityk ten był wicewojewodą zachodniopomorskim, w 2024 r. uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego. W przeszłości Subocz był też radnym powiatu wałeckiego.