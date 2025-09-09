Aktualizacja: 09.09.2025 11:14 Publikacja: 09.09.2025 10:43
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
We wtorek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który od prawie dziesięciu lat stoi na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, był w Radiu Zet pytany o kolejne wybory parlamentarne.
Czy tylko start z list Platformy Obywatelskiej uratuje PSL? – padło pytanie. – Nie, w kolejnych wyborach będzie samodzielny start – odparł prezes ludowców. Dopytywany, czy może to powiedzieć „na 200 proc.” zadeklarował, że tak.
„Który z tych polityków jest Pani/Pana zdaniem najlepszym kandydatem na premiera?" - takie pytani...
Według ostatnich sondaży, PSL może mieć problem, by dostać się do Sejmu (próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc., dla koalicji – 8 proc.). Według ostatniego sondażu CBOS, chęć głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe deklaruje 2 proc. ankietowanych, a na Polskę 2050 Szymona Hołowni, z którą ludowcy weszli do parlamentu jako Trzecia Droga – 3 proc. Z kolei w badaniu ośrodka Opinia24 zarówno PSL, jak i Polska 2050 znalazłyby się w przypadku wyborów nie tylko poza Sejmem, ale też poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu, który wynosi 3 proc. (PSL mogłoby liczyć na 1,5 proc. głosów, Polska 2050 – na 2,9 proc.).
Z sondażu IBRiS przygotowanego dla „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonego 2 i 3 września wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz, na Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby głosować 3,6 proc. respondentów, a na Polskę 2050 – 2,1 proc.
Czy wobec takich wyników badań nie ma mowy o reaktywacji Trzeciej Drogi? – Nie, ten etap został zakończony, wypełniliśmy umowę wobec siebie. Idziemy każdy swoją drogą – oświadczył Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że od wielu lat ludowcom w każdych wyborach udaje się dostać do Sejmu. – Dowody są po czyjej stronie? Po stronie niesprawdzonych sondaży czy po stronie tych, którzy się weryfikowali pod tą samą nazwą wielokrotnie? – pytał.
Polska jest żelaznym sojusznikiem. Byliśmy z Amerykanami w Iraku i Afganistanie. Jesteśmy wszędzi...
Pytany, czy jest pewien, że PSL samodzielnie przekroczy próg wyborczy, Władysław Kosiniak-Kamysz odrzekł: – Jeszcze powiem więcej, będziemy kluczowym podmiotem na scenie politycznej.
Dopytywany, czy wyklucza start z list Platformy Obywatelskiej partii kierowanej przez premiera Donalda Tuska prezes PSL odparł: – Tak, nie będziemy startować z list Platformy.
Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: REUTERS/Lukasz Glowala
W rozmowie z Radiem Zet Kosiniak-Kamysz był również pytany o spotkanie liderów partii tworzących koalicję rządzącą, do którego doszło w poniedziałek, a w którym mieli wziąć udział przywódcy PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Szef MON zaznaczył, że na spotkaniu nie było współprzewodniczącego NL Włodzimierza Czarzastego, pojawił się natomiast wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Tak ustalili koledzy z Lewicy – tłumaczył.
Minister obrony mówił, że spotkanie było „normalne” i „naturalne”, a zorganizowano je przed wtorkowym posiedzeniem Sejmu. – Taką mamy strategię, tak się umówiliśmy, że koordynujemy te działania. Jest kilka ważnych projektów, które dzisiaj stają na rządzie – dodał wicepremier, wymieniając w tym kontekście m.in. sprawę bonu ciepłowniczego oraz ograniczenia 800+.
– Rozsiewanie plotek oraz inspirowanie dziennikarzy do tego, by o nich rozmawiali, to sposób upra...
– Będzie jakaś ofensywa jesienna rządu? Bo notowania są fatalne – dociekał prowadzący. – Ona trwa. Myślę, że bardzo dobry był moment Rady Gabinetowej, gdzie mogliśmy pokazać, że bezpieczeństwo i ambitna Polska to jest nasz program – przekonywał Kosiniak-Kamysz. – To był moim zdaniem pierwszy dzień po wyborach prezydenckich, w którym realnie czułem drużynę w rządzie i czułem, że pokazujemy to, co robimy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to, co się działo przez ostatnie tygodnie – kontynuował.
Dopytywany, czy rządzący są „jak jedna pięść” prezes PSL odparł, że „może jeszcze nie”. – Ale na pewno jest bliżej do takiego wspólnego współdziałania, pokazywania swoich osiągnięć, strategii, którą mamy – stwierdził.
Źródło: rp.pl / Radio Zet
