Z tego artykułu się dowiesz: Jaką formułę startu w następnych wyborach parlamentarnych przewiduje dla swojej partii prezes PSL?

Jakie są aktualne prognozy wyborcze dla PSL i Polski 2050?

Czy Władysław Kosiniak-Kamysz wyklucza start z list PO?

Dlaczego w poniedziałek doszło do spotkania liderów partii tworzących koalicję?

We wtorek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który od prawie dziesięciu lat stoi na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, był w Radiu Zet pytany o kolejne wybory parlamentarne.

Czy tylko start z list Platformy Obywatelskiej uratuje PSL? – padło pytanie. – Nie, w kolejnych wyborach będzie samodzielny start – odparł prezes ludowców. Dopytywany, czy może to powiedzieć „na 200 proc.” zadeklarował, że tak.

Kłopoty PSL. Sondaże pokazują, że partia Władysława Kosiniaka-Kamysza nie wejdzie do Sejmu

Według ostatnich sondaży, PSL może mieć problem, by dostać się do Sejmu (próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc., dla koalicji – 8 proc.). Według ostatniego sondażu CBOS, chęć głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe deklaruje 2 proc. ankietowanych, a na Polskę 2050 Szymona Hołowni, z którą ludowcy weszli do parlamentu jako Trzecia Droga – 3 proc. Z kolei w badaniu ośrodka Opinia24 zarówno PSL, jak i Polska 2050 znalazłyby się w przypadku wyborów nie tylko poza Sejmem, ale też poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu, który wynosi 3 proc. (PSL mogłoby liczyć na 1,5 proc. głosów, Polska 2050 – na 2,9 proc.).