Rezygnacja szefowej Komisji ds. pedofilii. Jaki jest powód decyzji?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował podczas konferencji prasowej, że przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację.

Publikacja: 05.09.2025 12:27

Karolina Bućko

Karolina Bućko

Foto: PAP/Marcin Obara

Ada Michalak

Karolina Bućko – dotychczasowa przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii - zrezygnowała ze stanowiska. Choć nie wiadomo, co było oficjalnym powodem podjęcia tej decyzji, Najwyższa Izba Kontroli ustaliła wcześniej, że Bućko przyznała sobie nagrodę finansową bez podstawy prawnej.

Karolina Bućko nie jest już przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw pedofilii 

Jak wyjaśnił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rezygnacja Karoliny Bućko została złożona w piątek. Prezydium Sejmu będzie musiało zgłosić teraz nowego kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii, a ostatecznego wyboru dokona Sejm.

- Na posiedzeniu w piątek po południu mam nadzieję wybierzemy nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zostanie wybrany przewodniczący lub przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii - powiedział Hołownia. - Pani przewodnicząca Karolina Bućko złożyła rezygnację ze swojej dotychczasowej funkcji z dniem dzisiejszym - dodał. 

Karolina Bućko
Prawo dla Ciebie
Karolina Bućko: Jeśli komisja ds. pedofilii ma być skuteczna, musi działać szybko

Marszałek Sejmu wyjaśnił także, jak będzie wyglądał proces wybory nowego przewodniczącego. - Procedura będzie wyglądała tak, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata lub kandydatkę i z tych osób Sejm dokonuje wyboru. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowane specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby przygotować się do wyłonienia takiej kandydatury - tłumaczył Hołownia.

W lipcu kontrola budżetowa NIK, wykazała, że przewodnicząca państwowej komisji ds. pedofilii Karolina Bućko przyznała sobie nagrodę finansową bez podstawy prawnej. Kobieta – poproszona o wyjaśnienia – nie stawiła się na posiedzeniu sejmowej komisji.

NIK miała zastrzeżenia co do uchwał Państwowej Komisji, na mocy których uregulowano zasady przyznawania nagród przewodniczącej i wiceprzewodniczącym. Skutkiem tego działania było wydatkowanie kwoty 20 tys. 850 zł. W ocenie NIK, możliwość przyznania nagród członkom Komisji jest uregulowana prawnie i nie może być uzależniona od decyzji przewodniczącej, co mogłoby naruszać niezależność Komisji. Dlatego Izba wskazała, że „uchwała Komisji w sprawie wynagradzania i członków nie może być wiążąca”.

Była szefowa Państwowej Komisji ds. pedofilii twierdziła, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, co potwierdziła później kontrola NIK. Jak podkreślała wówczas Bućko, „konsekwentnie działa na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą seksualną, starając się jednocześnie budować zaufanie do instytucji państwa”. 

Karolina Bućko została szefową Państwowej Komisji ds. pedofilii pod koniec 2023 roku. Z końcem marca 2023 roku rezygnację z tej funkcji złożył prof. Błażej Kmieciak.

Czym zajmuje się Państwowa Komisja ds. Pedofilii?

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 roku, a przyjmuje ona zgłoszenia od listopada 2020 roku. 

Jak czytamy na stronie internetowej Państwowej Komisji do spraw pedofilii, instytucja kieruje się dobrem osób, które jako dzieci cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. „Mamy na względzie ich ból, poczucie osamotnienia oraz traumatyczne przeżycia, które oddziałują również w ich dorosłym życiu. Uwzględniamy powinność uczynienia zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jako wyraz przekonania, że żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu. Działamy dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych” – wskazano.

Karolina Bućko
Polityka
Sejm wybrał przewodniczącą Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Przeciw PiS i Konfederacja

Do zadań komisji należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu, i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. „Państwowa Komisja do spraw pedofilii ma dwa podstawowe zadania – wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia oraz prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej” – czytamy na stronie internetowej instytucji. 

Źródło: rp.pl

Polityka Przestępczość Społeczeństwo Osoby Szymon Hołownia Pedofilia

