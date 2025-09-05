Karolina Bućko – dotychczasowa przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii - zrezygnowała ze stanowiska. Choć nie wiadomo, co było oficjalnym powodem podjęcia tej decyzji, Najwyższa Izba Kontroli ustaliła wcześniej, że Bućko przyznała sobie nagrodę finansową bez podstawy prawnej.

Reklama Reklama

Karolina Bućko nie jest już przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw pedofilii

Jak wyjaśnił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, rezygnacja Karoliny Bućko została złożona w piątek. Prezydium Sejmu będzie musiało zgłosić teraz nowego kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii, a ostatecznego wyboru dokona Sejm.

- Na posiedzeniu w piątek po południu mam nadzieję wybierzemy nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zostanie wybrany przewodniczący lub przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii - powiedział Hołownia. - Pani przewodnicząca Karolina Bućko złożyła rezygnację ze swojej dotychczasowej funkcji z dniem dzisiejszym - dodał.

Marszałek Sejmu wyjaśnił także, jak będzie wyglądał proces wybory nowego przewodniczącego. - Procedura będzie wyglądała tak, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata lub kandydatkę i z tych osób Sejm dokonuje wyboru. W przyszłym tygodniu mamy zaplanowane specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby przygotować się do wyłonienia takiej kandydatury - tłumaczył Hołownia.