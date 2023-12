Sejm wybrał przewodniczącą Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Przeciw PiS i Konfederacja

Ustawa o utworzeniu komisji ds. pedofilii weszła w życie jesienią 2019 r. Ale Sejm powołał ją do życia dopiero w lipcu 2020 roku. W skład tego organu wchodzi siedmiu członków. Trzech z nich jest powoływanych przez Sejm i po jednym odpowiednio przez prezydenta, premiera, Senat i Rzecznika Praw Dziecka. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.