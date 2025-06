Jednak nieoficjalnie wiadomo, że KO prze ku temu rozwiązaniu, bo uważa, że jest ono dla niej korzystne. Powodem ma być zwłaszcza chęć uzyskania większej liczby głosów z zagranicy, która w ostatnich wyborach faworyzuje KO. Np. w elekcji parlamentarnej w 2023 roku KO otrzymała za granicą 45,2 proc. głosów, dużo więcej niż w kraju, gdzie zdobyła 30,7 proc. W 2020 roku zaś podczas drugiej tury wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał tam aż 74,1 proc. głosów, zaś Andrzej Duda – zaledwie 25,9 proc.

Obecnie głosowanie za granicą często wiąże się z koniecznością długiej i uciążliwej podróży dla wyborców

Obecnie udział w wyborach za granicą nie jest łatwy. – Głosowanie tam jest dużo bardziej skomplikowane i uciążliwe niż to, do czego przyzwyczajeni są wyborcy w Polsce, ze względu na dłuższy i bardziej skomplikowany dojazd do punktów wyborczych. Poza tym punkty wyborcze są często bardziej obłożone, co wymaga poświęcenia czasu na stanie w kolejkach – mówi nam Przemek de Skuba Skwirczyński, były brytyjski radny i działacz na rzecz przedstawicielstwa Polonii w parlamencie RP. Potwierdzałyby to zdjęcia z niedzielnego głosowania, które trafiły do mediów społecznościowych. Można zobaczyć na nich gigantyczne kolejki przed konsulatami, a np. na wyspie Rodos doszło nawet do zablokowania ulicy przez wyborców.

O tym, że najnowszy projekt ma zwiększyć frekwencję za granicą, wprost mówił w ubiegłym tygodniu szef klubu KO Zbigniew Konwiński, prezentując to rozwiązanie w Sejmie. – Jest to szczególnie ważne w przypadku Polonii na całym świecie, która gremialnie rejestruje się do wyborów – oświadczył. O tym, że głosowanie korespondencyjne mogłoby być korzystne dla KO, politycy tego klubu wprost nie mówią. Jednak tę tezę potwierdzałoby to, jakie podejście do tej formy oddawania głosów miało dotąd PiS.

W ostatnich latach PO zwiększała możliwość głosowania korespondencyjnego, PiS ją ograniczało

Możliwość oddania głosu drogą korespondencyjną wprowadzono w 2011 roku, czyli jeszcze za poprzednich rządów PO, początkowo tylko dla wyborców za granicą. W 2014 roku tę możliwość rozszerzono na wszystkich wyborców, co zmieniło się za rządów PiS. W 2018 roku ograniczono ją tylko do wyborców niepełnosprawnych. Dwa lata później zaś pozwolono tak głosować również wyborcom przebywającym w izolacji, na kwarantannie i powyżej 60. roku życia.