Jak wynika z danych KFF, organizacji zajmującej się badaniami nad polityką zdrowotną, 14 amerykańskich stanów oferuje opiekę zdrowotną dla dzieci nieposiadających uregulowanego statusu imigracyjnego i pochodzących z rodzin o niskich zarobkach.

W ponad 20 stanach studenci z tej grupy imigrantów korzystają ze zniżek za czesne, jakie przysługują pełnoprawnym mieszkańcom stanu, oraz mogą ubiegać się o dofinansowanie – wynika z danych na portalu Higher Ed Immigration. To stany głównie dowodzone przez demokratów, takie jak Kalifornia czy Nowy Jork, ale wśród nich znajdzie się też garstka republikańskich, takich jak Teksas czy Utah. W sześciu stanach starsi imigranci z niepełnosprawnościami kwalifikują się do opłacanej z kasy stanowej pomocy materialnej, jeżeli mają niskie zarobki.

Naciski z Waszyngtonu. „Programy pomocowe zachęcają do nielegalnego przekraczania granicy”

Do tej pory władze federalne, nawet dowodzone przez republikanów, z szacunku dla ich autonomii nie ingerowały w to, jak poszczególne stany rozporządzają swoimi funduszami. Teraz jednak, pod rządami antyimigracyjnie nastawionej administracji Donalda Trumpa, pojawia się wiele nacisków, szczególnie w kontekście pomocy dla imigrantów. Niektórzy republikanie argumentują, że świadczenia i programy pomocowe przyciągają obcokrajowców do USA i zachęcają ich do przekraczania granicy nielegalnie.

Inni sprzeciwiają się temu, żeby pieniądze amerykańskich podatników przeznaczane były na potrzeby imigrantów. – Nie może być tak, że przyjeżdżają tutaj, korzystają z opieki zdrowotnej, a my mamy za to płacić – mówi w wywiadzie dla „New York Timesa” James Gallagher, republikanin z izby niższej w Kalifornii.

Nie kończy się na słowach. W ubiegłym miesiącu prezydent Donald Trump podpisał dekret przeciwko stanowym przepisom, które „oferują zniżki w czesnym na studia dla obcokrajowców, ale nie dla Amerykanów z innych stanów”.