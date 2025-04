Wydalenie miliona osób w ciągu 12 miesięcy to cel logistycznie trudny, a nawet niemożliwy do osiągnięcia ze względu na koszty, brak więzień imigracyjnych, natłok spraw w sądach imigracyjnych czy np. to, że kraje pochodzenia nie chcą ich przyjąć. – To nie jest tak, że naciśniesz przycisk i zrobione. Proces deportacyjny jest długotrwały – mówi w wywiadzie dla „Washington Post” Doris Meissner z think tanku Migration Policy Institute.

Biały Dom angażuje środki i agencje federalne – od FBI poprzez Drug Enforcement Administration – do realizacji swojego ambitnego planu. Jego administracja negocjuje też z 30 krajami, by przyjęły imigrantów, którzy nie są ich obywatelami.

W międzyczasie kilkakrotnie władze imigracyjne robiły pokazowe „łapanki”, wysyłając setki aresztowanych np. do ciężkiego więzienia w Salwadorze, z którym władze amerykańskie podpisały umowę, czy do więzienia dla terrorystów w zatoce Guantanamo. Władze nie stronią od prób obchodzenia prawa i deportują migrantów, pozbawiając ich gwarantowanej w konstytucji możliwości stawienia się przed sądem, jak to było w przypadku Kilmara Abrego Garcii, którego władze oskarżyły o powiązania z niebezpiecznym gangiem, nie przedstawiając przy tym dowodów dla poparcia swoich oskarżeń.

Wystarczy sprzeciw wobec wojny w Strefie Gazy, aby student stracił prawo pobytu

Administracja Trumpa sięga po coraz bardziej wyszukane sposoby na pozbycie się imigrantów, nawet tych posiadających pozwolenie na pobyt. Między innymi cofa wizy studentom, którzy angażowali się w protesty przeciwko wojnie w Strefie Gazy, czy pozwolenia na tymczasowy pobyt setkom tysięcy imigrantów przyjętych ze względów humanitarnych przez administrację Joe Bidena. W ubiegłym tygodniu ponad 6000 migrantów z tej grupy przerejestrowano w zapisach Social Security Administration do puli zmarłych, w ten sposób pozbawiając ich możliwości z korzystania z numeru Social Security, który pozwala na posiadanie karty kredytowej, konta w banku czy pobieranie świadczeń społecznych. W tej sposób władze chcą zmusić ich do dobrowolnej deportacji.

Dane agencji Social Security, które do tej pory były chronione i inne agencje federalne nie miały do nich dostępu, teraz przeczesywane są w poszukiwaniu imigrantów. Przy pomocy FBI i innych agencji zajmujących się sprawami kryminalnymi władze wyszukują też 300 000 dzieci, które w ostatnich latach, począwszy od pierwszej kadencji Trumpa, bez rodziców przekroczyły granicę amerykańską i zostały umieszczone pod opieką „sponsorów”, czyli przebywających już w USA rodziców, krewnych czy osób wskazanych przez rodzinę. Oficjalnie to w trosce o ich bezpieczeństwo, bo funkcjonariusze mają sprawdzać, czy dzieci nie są wykorzystywane, ale organizacje walczące o prawa imigrantów obawiają się, że w ten sposób zbierane są dane do deportacji dzieci lub ich opiekunów.