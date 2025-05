Z badania wynika, że przed I turą Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, traci przewagę nad prezesem IPN, kandydatem popieranym przez PiS, Karolem Nawrockim. Obecnie na Trzaskowskiego chce głosować 31,5 proc. badanych, co oznacza, że prezydent Warszawy względem badania z 7 maja stracił 1,7 punktu proc. poparcia. Z kolei Karol Nawrocki może liczyć na 26,6 proc. głosów (wzrost o 3,4 punktu proc.). Oznacza to, że w ciągu tygodnia Nawrocki zmniejszył stratę do Trzaskowskiego o 5,1 punktu procentowego.

Sondaż prezydencki: Sławomir Mentzen traci, Szymon Hołownia nie zmienia poparcia

Osłabł trzeci w badaniu Sławomir Mentzen – na kandydata Konfederacji chce głosować 11,7 proc. badanych, o 1,9 punktu procentowego mniej niż w poprzednim badaniu. Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, utrzymał poparcie na poziomie 7,5 proc.

Niewielki wzrost poparcia zanotowała kandydatka Nowej Lewicy, Magdalena Biejat, na którą chce głosować 6,7 proc. badanych (wzrost o 0,6 punktu procentowego).

Adrian Zandberg zyskał 0,7 punktu proc. poparcia i jest piąty z poparciem 4,4 proc. Tuż za nim jest kandydat Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun, który uzyskał 4,1 proc. poparcia (wzrost o 0,6 punktu proc.). Joanna Senyszyn, po wzroście o 1,8 punktu proc. poparcia, może liczyć na 2,4 proc. głosów.