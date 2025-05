Szymon Hołownia o sprawie spotów: To musi zostać wyjaśnione

– Dla mnie, jako dla państwowca, najważniejsze jest to, żeby te wybory były bezpieczne, ważne jest to, żebyśmy wszyscy w tych wyborach (...) mieli przekonanie, że one odbyły się zgodnie z zasadami fair play – mówił marszałek, zaznaczając, że wybory powinny być równe. – To znaczy, że wszyscy mają równe szanse, te szanse są weryfikowane przez obiektywne mechanizmy. Nie można na lewo finansować kampanii, niezależnie od tego, czy to są banery, czy posty w internecie – podkreślił.

– To musi zostać wyjaśnione. Uważam, że dzisiaj wszyscy kandydaci powinni jednoznacznie odciąć się od wszystkich podejrzanych, budzących wątpliwości, niejasnych aktywności, które mogą wpływać, czy są związane, czy sugerują poparcie tych, a nie innych kandydatów – kontynuował Szymon Hołownia.

– Musimy w tej sprawie trzymać wspólny front – ci, którym zależy na demokracji, niezależnie od tego, czy przychodzą z lewej, czy z prawej, czy ze środkowej sceny. Musimy trzymać wspólny front i odciąć się od wszelkich praktyk, które mogą być związane z nielegalnym finansowaniem naszych... (...) Jeżeli byłyby jakieś spoty, które mnie by chwaliły, a finansowanie ich nie byłoby jasne, pierwszy bym wyszedł i powiedział: słuchajcie, to jest podejrzana sprawa, nie zwracajcie na to uwagi, idziemy do prokuratora – deklarował.

Kandydat Trzeciej Drogi „nie podejrzewa” kandydata KO o złe intencje

– Jeżeli były spoty, które chwaliły Rafała Trzaskowskiego, a jest podejrzenie, że były w nielegalny sposób finansowane, to Rafał Trzaskowski – bo ja nie podejrzewam jego złych intencji – powinien się od tego, w mojej ocenie, w jasny sposób odciąć. Podobnie Karol Nawrocki, podobnie Sławomir Mentzen, podobnie każdy, którego ta sprawa będzie dotyczyła, powinien powiedzieć: słuchajcie, zależy mi na wygranej, ale najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie Polski, a bezpieczeństwo Polski opieramy o przejrzystość procedur i siłę instytucji – mówił na konferencji lider Polski 2050.