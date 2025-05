Po zabójstwie na Uniwersytecie Warszawskim rektor zapowiada zmiany w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na uczelniach

- To chyba najgorsze wydarzenie, które miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a także być może na innych uczelniach, po II wojnie światowej – mówił dzień po ataku rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak. Rektor, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zapowiedzieli rozmowy na temat zmian w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na uczelniach.

- Z całą pewnością będą prowadzone rozmowy dotyczące zmian legislacyjnych po to, by wzmocnić ochronę i siłę osób, które zajmują się bezpieczeństwem Uniwersytetu. To prawdopodobnie proces, który będzie przez chwilę trwał. Nie możemy sobie pozwolić na to, by ta śmierć została zniweczona, by była daremna – mówił prof. Nowak.