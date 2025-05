Aktywistka nie zgadza się z zarzutem, że „Plan na pokolenia” to tylko kolejna polityczna broszura. – To nie jest program polityczny i nie wychodzimy z tym do partii, by prosić o poparcie. To nasze marzenia i pomysły na to, jak chcemy zbudować ten kraj – tłumaczy. Lasota mówi, że plan powstał w wyniku licznych rozmów z młodymi ludźmi, społecznościami lokalnymi i związkami zawodowymi. Według niej ma być punktem wyjścia do dalszych debat i realnych działań.

– Nie mamy odpowiedzi na wszystko. Ale chcemy rozmawiać, spotykać się, słuchać – podsumowuje Lasota wskazując, że dziś największym brakiem w polskiej polityce jest brak dialogu i prawdziwego wsłuchania się w głos społeczeństwa.