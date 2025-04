Ochrona prezydenta RP do śmierci. Ale tylko w kraju

Były prezydent zachowuje także uprawnienie do ochrony Służby Ochrony Państwa na terytorium kraju. Jeszcze dziesięć lat temu ochrona przysługiwała także poza granicami kraju, ale ze względu na koszty zniósł ją rząd PiS.

Dziesięcioletnia, podwójna kadencja prezydenta Andrzeja Dudy (a także wcześniej – Aleksandra Kwaśniewskiego) powoduje, że prezydenci nie nabywają stażu pracy, co może być niekorzystne dla wyliczenia emerytury ZUS-owskiej (wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego 65 lat mogą wybrać, która jest dla nich korzystniejsza).

„Przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia »stażu pracy«. Co do zasady przyjmuje się, że staż pracy to suma okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz innych okresów, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą określone uprawnienia pracownicze. W tym kontekście podkreślić należy, że sprawowanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie jest realizowane na podstawie stosunku pracy, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy” – wyjaśnia KPRP.

Andrzej Duda posiada dodatkowo emerytalną polisę ubezpieczeniową – III filar w wysokości ok. 73 tys. zł (dane za 2023 r.).