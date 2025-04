Szef BBN: Wojska amerykańskie przelokowują część swoich sił

- Całość operacji, która jest wykonywana w Jasionce nie uległa żadnemu zmniejszeniu, ani redukcji – mówił z kolei szef BBN gen. Dariusz Łukowski. - Ruchy, które są wykonywane wokół Jasionki, to naturalne przemieszczenia wojsk, nie tylko amerykańskich - dodał.



- To co się tam dzieje jest związane z podjętym na szczycie w Waszyngtonie w 2024 roku decyzją o przejęciu odpowiedzialności za hub przez Sojusz. Ustalono że będzie tym zajmowała się misja NSAT-u pod dowództwem sojuszniczym – mówił szef BBN.

- Wojska amerykańskie przelokowują część swoich sił, nie wszystkie, zaznaczam, do baz w Żaganiu, Powidzu. Dalej będą kontynuowały te same zadania, które wykonywały na terenie Jasionki. Zaprzeczam, że podjęto jakieś decyzje w tej sprawie i że jest to element jakiegoś procesu wycofywania czy redukcji wojsk USA na terenie kraju – dodał. - Nie posiadamy żadnych wiarygodnych informacji na temat tego jakie docelowe decyzje amerykańskie pojawią się w tym obszarze – mówił też. Łukowski podkreślił, że rozmawiał na ten temat z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Mikiem Waltzem.



Donald Tusk: Mam nadzieję, że będzie tak, jak sojusznicy z USA zapowiadali

W sprawie głos zabrał również premier Donald Tusk. - Wycofanie żołnierzy amerykańskich z lotniska w Jasionce było zapowiadane i konsultowane z nami już wiele, wiele tygodni temu, to nie jest żadne zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani z okolic Rzeszowa i Jasionki, będą nadal stacjonowali w Polsce. I nie oznacza to w żaden sposób redukcji sił amerykańskich w Polsce czy w Europie - powiedział premier rozpoczynając spotkanie z przedstawicielami branży motoryzacyjnej.



- Mówię o zapewnieniach strony amerykańskiej, mam nadzieję, że one się zrealizują i że będzie tak, jak nasi sojusznicy zapowiadali – dodał.