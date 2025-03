Mateusz Sabat zwraca uwagę, że jeszcze do niedawna tematy geopolityczne dominowały nad krajową polityką, ale w ostatnich tygodniach nastroje zaczęły się zmieniać. - Widzimy przechylenie w stronę polityki krajowej, emocje w kampanii zaczynają rosnąć – podkreśla.

Mentzen jak Trump? „Jemu w Polsce jest najbliżej”

Sabat zauważa, że kandydat Konfederacji od dawna skutecznie wykorzystuje media społecznościowe. - Mentzen był jednym z pierwszych polskich polityków, którzy mocno zaistnieli na TikToku. To kontynuacja strategii, którą wcześniej stosowali liderzy Konfederacji – mówi Sabat. – Mentzen w polskich warunkach najbardziej się wpisuje w taki model, który Trump zaproponował takiego antyestablishmentowego, ale jednak człowieka sukcesu, kogoś, kto chce odświeżyć politykę, kogoś, kto chce wywrócić stolik – mówił Sabat.

Kampania prezydencka a nowe technologie

Czy AI zmienia sposób prowadzenia kampanii? Gość podcastu zwraca uwagę na nowe narzędzia, z których korzystają politycy. - Niedawno pojawiła się możliwość generowania komiksów anime za pomocą AI i już kilku polityków to wykorzystało – zauważa Sabat. Kampanie prezydenckie są mocno spersonalizowane, co pasuje do rzeczywistości internetowej. - To format wyborczy, który sprzyja personalizacji i budowaniu osobistej marki – mówił Sabat.

Czy internet zdecyduje o wyniku wyborów? Jakie strategie w mediach społecznościowych okazują się najskuteczniejsze? O tym wszystkim w nowym odcinku podcastu „Pałac Prezydencki”.