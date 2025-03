Politycy opozycji krytykują polską prezydencję jako bezobjawową. Zwracają też uwagę na fakt, że w Polsce nie został zorganizowany żaden istotny szczyt, a przywódcy państw spotykają się w Londynie czy Paryżu, a nie w Warszawie.

- To jest myślę pewien rytuał, który ma opozycja, po prostu skrytykować wszystko - skomentowała Sobkowiak-Czarnecka twierdząc, że argumenty opozycji są łatwe do zbicia. - Te szczyty nie są w formacie czysto unijnym, bo są w formacie rozszerzonym. Londyn jest poza UE, z drugiej strony szczyty paryskie, gdzie pojawia się chociażby Turcja przy stole. To nie jest tak, że odbywają się gdzieś unijne szczyty nieformalne, bo nieformalne rady sektorowo odbywają się w Warszawie - dodała.

Wiceminister: Mieliśmy spotkanie ministrów zdrowia w Warszawie

- Uważam, że dużo ważniejsze od lokalizacji danego spotkania są jego efekty – powiedziała podsekretarz oceniając, że polska narracja „konsekwentnie przebija się w konkluzjach tych spotkań”. Rozmówczyni Michała Kolanki przekonywała też, że to, że wydatki na obronność zostaną wyłączone z oceny deficytu budżetowego to „ogromny sukces” premiera Donalda Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. - Sukcesem polskiej prezydencji jest też dalsza pomoc Ukrainie, gdzie przecież nie jest łatwo, bo Węgry ciągle zgłaszają „ale”. Sukcesem polskiej prezydencji jest szesnasty pakiet sankcji (na Rosję - red.), gdzie wydawało się, że Węgry będą to blokować do samego końca – mówiła.

- Prezydencja to nie jest tylko ta wysoka geopolityka, która oczywiście dzisiaj jest krytyczna dla naszego bezpieczeństwa, czyli kwestia Ukrainy, ale np. w tym tygodniu mieliśmy spotkanie ministrów zdrowia w Warszawie, gdzie rozmawialiśmy o wpływie mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, coś co dotyczy dzisiaj w większości z nas, tak że ta prezydencja ma różne wymiary i różne oblicza - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.