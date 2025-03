Goldberg - jak wynika z tekstu - otrzymał informacje o atakach na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem bombardowania pozycji Huti w Jemenie. „Gdyby te informacje - szczególnie dokładne godziny startu amerykańskich samolotów do Jemenu - wpadły w niepowołane ręce w tym kluczowym dwugodzinnym okresie, amerykańscy piloci i inny personel mogliby zostać narażeni na jeszcze większe niebezpieczeństwo, niż miało to miejsce w normalnych warunkach” - pisze „The Atlantic”. Administracja Trumpa twierdzi, że informacje wojskowe zawarte w tych tekstach nie zostały utajnione - jak to zwykle bywa - chociaż prezydent nie wyjaśnił, w jaki sposób doszedł do takiego wniosku.

Jak twierdzi „The Atlantic”, we wtorek redakcja zapytała urzędników administracji Trumpa, czy sprzeciwiają się opublikowaniu pełnych tekstów. W wiadomościach e-mail do Centralnej Agencji Wywiadowczej, Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Departamentu Obrony i Białego Domu napisaliśmy między innymi: „W świetle dzisiejszych oświadczeń wielu urzędników administracji, w tym przed Senacką Komisją ds. Wywiadu, że informacje w komunikatorze Signal o ataku Huti nie są tajne i nie zawierają planów wojennych, rozważamy opublikowanie całej konwersacji”.

„Miała to być wewnętrzna rozmowa. Tak, sprzeciwiamy się publikacji”

„Jak wielokrotnie stwierdziliśmy, nie przekazano żadnych tajnych informacji na czacie grupowym. Jednak, jak wyrazili to dzisiaj dyrektor CIA i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, nie oznacza to, że zachęcamy do ujawnienia rozmowy. Miała to być wewnętrzna i prywatna narada wśród wysoko postawionych pracowników, a omawiano poufne informacje. Z tych powodów - tak, sprzeciwiamy się ujawnieniu” - odpisała sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

Większość rozmów w grupie komunikatora Signal dotyczyła czasu i uzasadnienia ataków na Hutich i zawierała uwagi urzędników administracji Trumpa na temat rzekomych niedociągnięć europejskich sojuszników Ameryki. Jednak w dniu ataku – w sobotę, 15 marca – dyskusja „skierowała się w stronę operacyjną”.