We wtorek prezydent Donald Trump wyraził poparcie dla swego doradcy ds. bezpieczeństwa. - Mike Waltz wyciągnął wnioski, jest dobrym człowiekiem - powiedział w rozmowie z NBC News. Później w trakcie rozmowy z dziennikarzami zapewnił, że zespół w jego administracji jest „wspaniały”. - Nasze bezpieczeństwo narodowe jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - dodał.

- O ile mi wiadomo, tam nie było żadnych tajnych informacji, używali aplikacji, której wiele osób z władz używa - kontynuował, odnosząc się do Signalgate. - Badamy to i sprawdzamy, jak u licha on (dziennikarz - red.) dostał się do tego pokoju - powiedział Waltz.

Wcześniej przeciw dymisji doradcy wypowiedział się m.in. spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który ocenił, że Waltz to człowiek kompetentny i godny zaufania.