Ukraińcy są nieugięci wobec Rosji. Jaki kompromis jest możliwy?

Wojna Rosji z Ukrainą. Rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Przestrzeń do kompromisu jest

Czy w konstytucji (uwzględnia obecnie dążenie kraju do NATO i UE) powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że Ukraina będzie państwem neutralnym, nie będzie należała do żadnych sojuszy militarnych i nie będzie posiadała broni atomowej? Na to pytanie najmniej Ukraińców (56 proc.) odpowiada zdecydowanie „nie”. Z kolei 21 proc. uczestników sondażu zgadza się na taki zapis w konstytucji, a reszta nie ma zdania na ten temat. I wygląda na to, że to jedna z niewielu kwestii, co do których poszukiwanie kompromisu jest w ogóle możliwe.

Z grudniowych sondaży Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS) wynikało, że ponad 40 proc. Ukraińców byłoby w stanie pogodzić się z tym, że ich kraj nie zostanie przyjęty do NATO, a Rosja zachowa kontrolę nad okupowanymi obecnie ukraińskimi terytoriami łącznie z Krymem. Ale tylko pod warunkiem, że Ukraina przystąpi do UE i otrzyma niezbędne środki na odbudowę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraiński politolog: Do przegrania wojny nie potrzebujemy pomocy USA Drogą ustępstw Donald Trump nie zmusi agresora do zatrzymania wojny. Wręcz przeciwnie, ustępstwa zachęcają dyktatorów do jeszcze większej agresji. Pamiętamy to z czasów układu monachijskiego – mówi „Rzeczpospolitej” Witalij Portnikow, ukraiński politolog i publicysta.

Znany ukraiński politolog i wykładowca akademicki Jewhen Mahda widzi kilka możliwych tematów, które mogą się skończyć kompromisem. – Można szukać porozumienia w kwestii zawieszenia broni na morzu, by żadna ze stron nie atakowała obiektów i infrastruktury morskiej. Dla Kremla jest ważne, by nic się nie stało z mostem krymskim, bo to dla Putina ma sakralne znaczenie. Kolejnym tematem jest wymiana jeńców według zasady „wszyscy na wszystkich”. Można byłoby to zrobić przy okazji nadchodzącej Wielkanocy. Rozmowy mogą dotyczyć też zakazu bombardowań obiektów cywilnych i używania lotnictwa. Wystarczy wyznaczyć granicę, np. 20–50 km od linii frontu, za którą obowiązywałby wzajemny zakaz bombardowań – mówi „Rzeczpospolitej” Mahda.

Nie wierzy, że Rosja pójdzie na całkowite zawieszenie broni. – To nierealistyczne. Rosja nie chce żadnych porozumień pokojowych. W Moskwie nawet nie ukrywają tego, że nie rezygnują z celu zniszczenia państwa ukraińskiego – dodaje politolog.

Co Ukraińcy myślą o swoich rządzących? Rozczarowanie, złość, nadzieja

Nastroje nad Dnieprem i niechęć do kompromisów z Rosją w kwestiach fundamentalnych dla Kremla mocno ograniczają pole manewru ukraińskiej delegacji rządowej w Arabii Saudyjskiej. Przyjęcie warunków Putina, których nie akceptuje większość społeczeństwa, byłoby posunięciem niezwykle ryzykownym. Zwłaszcza że całkowite zawieszenie broni (gdyby do niego doszło) oznaczałoby zniesienie stanu wojennego i przeprowadzenie w przyszłości wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych (odroczonych z powodu wojny).