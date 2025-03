Czy Krym zmieni barwy narodowe?

Wczoraj portal Semafor podał, powołując się na dwa źródła, że ​​administracja Trumpa rozważa uznanie zaanektowanego przez Moskwę Krymu za terytorium rosyjskie, co mogłoby stać się częścią porozumienia pokojowego mającego na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Biały Dom miał rozważać również możliwość zwrócenia się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o uznanie przynależności Krymu do Rosji.

Jednym z nieoficjalnych warunków, jakie miała stawiać Moskwa, była rezygnacja Ukrainy z Krymu właśnie oraz z czterech obwodów, w których Rosja przeprowadziła nielegalne referenda i których terytoria okupuje – chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Kolejnym - zablokowanie ukraińskich starań o członkostwo w UE i NATO.

Z ostatnich doniesień mediów wynika, że Putin ma postawić warunek zawieszenia dostaw broni na Ukrainę, aby ewentualnego rozejmu Kijów nie wykorzystał na dozbrojenie swojej armii.