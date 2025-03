Jarosław Kaczyński ujawnił o czym rozmawiał z Barbarą Skrzypek. Na jego koncie w X pojawiło się oświadczenie

Z kolei podczas spotkania w Siedlcach Kaczyński mówił, że „głęboko wierzy” w to, że „ta pani będzie się - nie przed opinią publiczną, tylko przed odpowiednim, ale uczciwym sądem, uczciwym sądem, a nie złożonym z aktywistów politycznych i to jeszcze takich ogarniętych ciężką nienawiścią - z tego tłumaczyć. Jaki będzie wyrok sądu, to już nie jest moja sprawa, bo ja sędzią nie jestem" - dodał prezes PiS.

Przemówieniu prezesa PiS przed budynkiem prokuratury przysłuchiwała się m.in. prok. Wrzosek, która wyszła do zgromadzonych osób i dziennikarzy z budynku prokuratury. Jak powiedziała, ani przesłuchiwana, ani jej pełnomocnik nie zgłaszali żadnych uwag co do przebiegu przesłuchania, a samo przesłuchanie miało odbyć się w przyjaznej atmosferze. - Ja jestem bardziej poruszona faktem jej śmierci, bardziej mnie to poruszyło (...), niż to, co państwo próbujecie zrobić z faktem jej śmierci. Wykorzystujecie to państwo instrumentalnie, słyszałam przemówienie prezesa – powiedziała w stronę zgromadzonych przed budynkiem polityków PiS.

Wcześniej, w sobotę 15 marca, rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba oświadczył, że w przypadku wiązania śmierci świadka z tym przesłuchaniem prokuratura „wystąpimy na drogę cywilnoprawną”.