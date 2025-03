Co Polska ma coś do zaoferowania ws. bezpieczeństwa Ukrainie i Unii?

Poza ogólnikami, o tym, że Europa musi się jednoczyć, z ust Donalda Tuska nie padło zbyt wiele komunikatów korzystnych dla Ukrainy. Premier zadeklarował, że Polska nie wyśle żołnierzy nad Dniepr, mimo że inne państwa wykazały taką gotowość. Nie stwierdził też, że zamrożone 300 mld euro należące do Rosji należy przeznaczyć na pomoc Ukrainie.

Polska nie jest decyzyjna w kwestii pomocy Ukrainie. Gra co prawda zespołowo, ale nie w pierwszym szeregu. To premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała o zwołanie szczytu z udziałem USA, państw europejskich i innych sojuszników, aby przedyskutować kwestię, jak „stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, począwszy od Ukrainy”. Teraz przywódcy Unii spotykają się w Brukseli, aby rozmawiać o rosyjskiej agresji i obronności. Owszem, w związku z prezydencją w Polsce odbywają się spotkania i narady w innych tematach, ale nie szczyty liderów najważniejszych państwa, gdzie zapadają wiążące decyzje na temat bezpieczeństwa Europy.

Czytaj więcej Publicystyka Jerzy Haszczyński: Czy po awanturze Trump-Zełenski Polska jest bezpieczna? Po piątkowej awanturze między prezydentami Trumpem i Zełenskim jeszcze zbliżyliśmy się do rozpadu sojuszy Ameryki i Europy oraz akcji rosyjskich komandosów na zachodnie cele w stylu ataku na podkijowskie lotnisko Hostomel w lutym 2022 roku.

Światu miał wystarczyć jeden Donald i jest nim Donald Trump

Brak inicjatywy i decyzyjności Polski w sprawach bezpieczeństwa europejskiego dziwi. Przecież jesteśmy państwem sprawującym prezydencję w UE, wschodnią flanką NATO, od początku zaangażowanym w pomoc Ukrainie i stanowiącym wzór dla państw natowskich w przeznaczaniu środków na zbrojenie, a Donald Tusk jest politykiem doświadczonym i rozpoznawalnym na świecie. Faktem jest, że UE nie posiada kompetencji i zdolności do gwarantowania bezpieczeństwa państwom członkowskim, to zadanie NATO. To jednak nie znaczy, że Polska nie może inicjować np. spotkań w Warszawie w formacie UE–USA–Ukraina czy UE–USA. To, że Polska nie jest w strefie euro ani też nie jest nuklearnym mocarstwem, nie tłumaczy braku inicjatyw w trakcie prezydencji.

Dyplomacja lubi ciszę, ale nie milczenie. Braku rządowych inicjatyw nie zastąpią wpisy w mediach społecznościowych. Aktywność Radosława Sikorskiego jako szefa MSZ podtrzymującego dobre relacje z administracją Trumpa jest ważna. Ale czy pomoże utrzymać jedność NATO i utrzymać wojska amerykańskie w Europie?