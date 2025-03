Dodatkowym bonusem tej sytuacji jest i to, że to Ameryka jest w tej chwili „na musiku”. To Trump obiecywał, że jest tak silny, iż zaprowadzi pokój w ciągu jednej doby od chwili objęcia urzędu. I co? I nic. Zamiast obiecanego pokoju i wymyślonych 500 miliardów dolarów ma spadające notowania w kraju i odwrócenie się sympatii na świecie od USA. Jeśli Europa wykorzysta obecną sytuację oraz dostarczy Ukraińcom potrzebnej broni, sprzętu, amunicji i kredytów przynajmniej na pół roku, to prezydent Stanów Zjednoczonych będzie musiał pokornie usiąść ponownie do stołu rokowań lub po prostu nie załapie się na dobry interes. Do tego jednak trzeba, by wojna potrwała jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy.

Gabinet Donalda Tuska wcale nie musi być zrozpaczony obecnym stanem rzeczy

Jest i trzeci powód, dla którego wcale nieoczywisty dla naszego interesu jest rychły pokój. Jest to powód już czysto wewnętrzny i polityczno-partyjny. Jeśli rzeczywiście wojna by się skończyła, do naszego kraju przyjedzie kilkaset tysięcy ukraińskich mężczyzn, których dzisiaj w kraju trzyma zakaz jego opuszczania. Jeśli nastanie pokój, nie będzie żadnego powodu, by władze w Kijowie miały go przedłużać. Taka nowa fala imigracji nie musi być dla nas korzystna. Ukraińcy są normalnym narodem, takim jak my, więc nie ma powodów, by myśleć, że nie ma wśród nich przestępców, oszustów, morderców. Obecnie w Polsce przebywają głównie ukraińskie kobiety i dzieci, a już nastroje nacjonalistyczne wzrastają. Można sobie wyobrazić, co będzie się działo w głowach dużej części naszych rodaków, gdy dołączą do nich młodzi mężczyźni, którzy według wszelkich badań są najbardziej agresywną grupą we wszystkich znanych antropologom społeczeństwach. Taka masowa męska imigracja może zmienić nastroje i zwiększyć społeczne problemy. Oraz – co stanowić będzie wyzwanie dla obecnego rządu – dać wiatr w żagle PiS oraz – zwłaszcza – Konfederacji.

Jak widać, gabinet Donalda Tuska wcale nie musi być zrozpaczony obecnym stanem rzeczy – załamaniem się rozmów ukraińsko-amerykańskich oraz odłożeniem na jakiś czas szans na zawarcie trwałego pokoju. Jakkolwiek cynicznie to wygląda, Polska może na trwaniu wojny w jej obecnym stadium zyskać, a nie stracić. Nie brzmi to bardzo moralistycznie i sympatycznie. Pytanie jedynie, czy odpowiada prawdzie.