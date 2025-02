Nie milkną kontrowersje po zatrzymaniu w piątek 31 stycznia przez policję Zbigniewa Ziobry i doprowadzeniu go do Sejmu na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Kiedy były minister sprawiedliwości czekał w budynku komisji na terenie Sejmu, komisja podjęła decyzję o głosowaniu wniosku o jego aresztowanie za uchylanie się od przesłuchania. Wniosek został zaakceptowany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara i przesłany do Sejmu. W najbliższy czwartek 20 lutego sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie głosować, jakie rekomendacje wyda Sejmowi w tej sprawie. To formalność – opozycja ma większość w tej komisji i jej wnioski bez problemu przechodzą głosowanie. Wiele wskazuje na to, że jeszcze tego samego dnia lub następnego rekomendacja o uchylenie immunitetu Ziobrze może trafić na forum Sejmu – na posiedzenie 20 i 21 lutego.

– Byłoby to odmienne od przyjętych dotychczas norm w ciągu 30 lat parlamentu, ale taka sytuacja już miała miejsce niedawno – także w sprawie Zbigniewa Ziobry i zgody na zatrzymanie i doprowadzenie. Więc oczywiście jest to możliwe w obecnej sytuacji – mówi „Rz” Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący sejmowej komisji regulaminowej.

PiS chce zrekonstruować przebieg wydarzeń w Sejmie od momentu zatrzymania Ziobry. Jest wiele wątpliwości

Posłowie PiS złożyli także wniosek do szefa komisji regulaminowej o zwołanie specjalnego posiedzenia w sprawie okoliczności nieprzesłuchania Zbigniewa Ziobry 31 stycznia – zgodnie z art. 152 regulaminu Sejmu. Dlaczego?

– Chcemy ustalić fakty od chwili jego zatrzymania przez policję o godz. 10.30 i doprowadzenia do Sejmu. Kiedy konwój pojawił się na terenie Sejmu, dlaczego zdecydowano, że auto ma wjechać windą do budynku U, a nie głównym wejściem, co znacznie skróciłoby drogę, czy policja w chwili zatrzymania poinformowała szefową komisji Magdalenę Srokę, że jedzie ze świadkiem, czy Straż Marszałkowska dostała dyspozycje, by wstrzymać jego doprowadzenie na posiedzenie? A jeśli tak, kto wydał taki nakaz – wylicza poseł Smoliński.