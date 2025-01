Jednak premier autonomicznej wyspy Múte Egede mówił już: – My nie chcemy być duńscy, my nie chcemy być amerykańscy. My chcemy być grenlandzcy. (…) Terytorium nie jest na sprzedaż, ale jesteśmy gotowi zacieśniać związki z USA.

Waszyngton ogarnięty nacjonalistyczną gorączką

Nie wiadomo, czy Trump ostatecznie może zdecydować się na zajęcie siłą wyspy, choć większość zachodnich polityków zaczyna przyjmować jego groźby coraz bardziej serio. – Czy on w ogóle rozumie konsekwencje tego, co mówi? To podważa cały porządek światowy oparty na rządach prawa. (…) Legitymizuje żądania i groźby wobec suwerenności innych krajów, takich jak Putina wobec Ukrainy – denerwował się w kuluarach Forum w Davos były szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt.

– Jego groźby wobec suwerenności Panamy i Danii (nad Grenlandią) będą jedynie zachęcać autokratów takich jak Putin, którzy żywią ambicje terytorialne – podobnie sądzi Frederick Kempe z Atlantic Council.

„Tradycyjny, waszyngtoński impuls dzielenia świata na demokracje i autokracje został zaciemniony przez globalny zwrot ku nacjonalizmowi, który zaczął się od kryzysu finansowego w 2008 roku. (…) I teraz zamiast kwestionowania czy oponowania nowej erze nacjonalizmu, Waszyngton zaczyna się do niej dokładać” – smutno podsumował amerykański Foreign Affairs.

W groźbach wobec wyspy, a przede wszystkim swego sojusznika z NATO, czyli Danii, Trumpowi nie chodzi jednak wyłącznie o zasoby samej Grenlandii. A są tam m.in. nikiel, miedź czy metale rzadkie, a przede wszystkim ropa naftowa. Cztery lata temu władze wyspy zaprzestały co prawda wydawania licencji na wiercenia, ale gdyby znalazła się ona w jurysdykcji USA, zastosowanie miałyby dekrety właśnie podpisane przez Donalda Trumpa dla Alaski.