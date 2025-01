Czytaj więcej Polityka Bosak: Ukraina dokona ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji, to pewne - Zakończenie wojny Rosji z Ukrainą na niekorzystnych warunkach dla Polski jest czymś, czego bym nie chciał - oświadczył lider Konfederacji Krzysztof Bosak. W rozmowie z Radiem Dla Ciebie ocenił, że największą niewiadomą jest to, na jakich warunkach prezydent Donald Trump będzie decydował się kończyć wojnę na Ukrainie.

W sondażach przedwyborczych Sławomir Mentzen zajmuje trzecie miejsce za kandydatami popieranymi przez KO i PiS, Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Polityk deklarował, że chce wejść do drugiej tury, ale na razie nie dogonił drugiego w stawce prezesa IPN. - Potrzeba czasu. Kampania trwa kilka miesięcy, moje sondaże cały czas rosną, co znaczy, że idziemy w dobrym kierunku – powiedział w Polsat News. Zaznaczył, że pamięta dynamikę kampanii z 2015 roku, w którym Paweł Kukiz zdobył ponad 20 proc. głosów i „wystrzał” tego kandydata, który jeszcze w marcu 2015 r. miał „śladowe poparcie”.

- Jesteśmy dopiero w styczniu, jeszcze wszystko jest przed nami - mówił oceniając, że dynamika „może być naprawdę bardzo zmienna”. Mentzen zadeklarował, że zamierza ciężko pracować w kampanii. - W lutym mam prawie 50 spotkań, na kwiecień zaplanowaliśmy 60, w marcu też około 50 - zaznaczył. - Mam nadzieję, że będę w każdym powiecie. Będę przekonywał wyborców do mojej wizji Polski, do mojej wizji prezydentury i mam nadzieję, że ta praca przyniesie efekty - mówił.

Pytany o ewentualne debaty przedwyborcze Mentzen powiedział, że do tej pory lider Partii Razem Adrian Zandberg nie chciał z nim rozmawiać. - O jakiego wyborcę mam rywalizować z Zandbergiem? - pytał przy tym. - Teraz w sondażach mam 14 procent, a on 3, więc niech rozmawia z kimś, kto jest na jego poziomie w sondażach. Uważam, że świetna byłaby debata Grzegorz Braun – Adrian Zandberg, to są dwaj politycy o podobnym poziomie poparcia – dodał. - Proponowałem debatę Szymonowi Hołowni, który ze mną rywalizuje o trzecie miejsce, to zdaje się, że odmówił, a z chęcią bym z Hołownią podebatował, z Nawrockim też - kontynuował.

W rozmowie z Polsat News kandydat Konfederacji odniósł się też do postulatów wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który niedawno mówił, że trzeba ograniczyć 800+ dla Ukraińców, krytykował umowę UE z Mercosurem oraz poruszał temat patriotyzmu gospodarczego. Mentzen ocenił, że zachowanie kandydata KO jest niepoważne, a Trzaskowski pokazuje, że jest kimś innym, niż jest. - Nie, to jest cały czas ten sam stary tęczowy Rafał Trzaskowski na obcasach, prosto z Warszawy, który udaje teraz kogoś, kim nie jest i zmienia zdanie w każdej sprawie – powiedział. - To jest facet, który jest głęboko przekonany, że planeta płonie, który wielokrotnie mówił że będzie bardzo odważny w zapraszaniu do Polski imigrantów i on nagle teraz zmienia zdanie o 180 stopni. (...) Według mnie to jest fałszywe, nikt nie powinien Trzaskowskiemu w taką zmianę wierzyć - dodał.