Wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych w administracji rządzących krajem od sierpnia 2021 roku talibów to najpoważniejszy jak dotąd głos sprzeciwu wobec polityki ograniczenia dostępu dziewcząt i kobiet do systemu edukacji w kraju, po odzyskaniu władzy przez islamistów. Ograniczenie praw kobiet na tym i innych polach przyczyniło się do międzynarodowej izolacji reżimu talibów.



Wiceszef MSZ Afganistanu: W czasach Mahometa drzwi do wiedzy były otwarte dla kobiet

Stanekzai stał w przeszłości na czele zespołu negocjatorów działającym w biurze politycznym talibów w Dausze. Po powrocie do Afganistanu objął funkcję wiceszefa MSZ w administracji talibów. Teraz – jak informuje afgański nadawca Tolo – zwrócił się do władz kraju o „otwarcie drzwi do edukacji" kobietom.



- W czasach Proroka Mahometa, pokój z nim, drzwi do wiedzy były otwarte zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet – dodał wiceszef dyplomacji w afgańskim rządzie.



- Dziś, przy populacji 40 milionów, dopuszczamy się niesprawiedliwości wobec 20 milionów osób – stwierdził Stanekzai odnosząc się do Afganek.