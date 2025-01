Co się powinno wydarzyć, zanim przejdziemy do jakichkolwiek negocjacji? Ukraina powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa. To jest numer jeden i to jest potrzebne wszystkim, również wam. Wszyscy już zrozumieli, że Rosja jest wrogiem i że może napaść na dowolny kraj europejski. Mają dużo sił na to i, niestety, mają takie pragnienie. Należy to uniemożliwić Putinowi.

Ja zawsze pytam o gwarancje bezpieczeństwa, bo możemy mówić o zawieszeniu broni i możemy w ten sposób po prostu pozwolić, by Rosjanie przygotowali się do kolejnej agresji, tak jak to mieliśmy między 2014 a 2022 r. Dlatego bardzo ważne jest, jakie będą gwarancje dla Ukrainy, gdzie będzie NATO, gdzie będzie nasza broń, jakie będzie wsparcie finansowe dla nas i tak dalej.

Kiedy dziś rozmawialiśmy z Donaldem (Tuskiem) i z (polskim) rządem, to powiedziałem: Załóżmy, że ruszyliśmy z dyplomacją, no i mamy prawie milionową armię na terenie Ukrainy. Partnerzy teraz ją wspierają. A gdzie później znajdziemy tyle środków, tyle broni, by utrzymywać to wojsko, jeżeli nie będzie u nas NATO, nie będzie wsparcia, nie będzie obrony powietrznej, nie będzie floty? Musimy liczyć tylko na siebie. A my wiemy, co to znaczy liczyć tylko na siebie. Jakie wojsko w Europie jest w chwili obecnej większe od ukraińskiego? Żadne. I to jest nasza zaleta, ale bardzo droga zaleta.

