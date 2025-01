Mocne słowa Krzysztofa Bosaka do posła KO Roberta Kropiwnickiego. Mówi o „politycznie sprostytuowanych autorytetach prawnych”

Czytaj więcej Polityka Szef KPRM zdradził, kiedy minister finansów zabierze głos ws. pieniędzy dla PiS Jan Grabiec, szef KPRM, powiedział w rozmowie z TVN24, kiedy można spodziewać się wypowiedzi ministra finansów w sprawie wypłaty środków dla PiS za kampanię parlamentarną z 2023 roku. - Rozmawiałem z Andrzejem Domańskim i wiem, że pracuje nad rozwiązaniem węzła gordyjskiego, który uplótł Sąd Najwyższy wyznaczając neosędziów do orzekania w sprawie sprawozdania PiS, a później Państwowa Komisja Wyborcza - podkreślił.

Bosak do Kropiwnickiego: Doprowadziliście autorytet prawników do upadku

– Nie zamierzam bawić się w to, w co wy się bawicie. Jest pan wykładowcą akademickim prawa i to wstyd, że wykręca pan kota ogonem na oczach publiczności jak duża część politycznie sprostytuowanych autorytetów prawnych. Mówi coś panu pisanie opinii na zamówienie? Wielu prawników zarabia, pisząc opinie na zamówienie, i to jest normalne – stwierdził Bosak. - Ale jak ktoś jest wykładowcą akademickim, profesorem, to powinien być autorytetem dla społeczeństwa, a nie prostytutką prawną – zaznaczył.

Po słowach Bosaka przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska stwierdziła, że wicemarszałek Sejmu „chyba powinien przeprosić”. – Mówię o prostytuowaniu się przez autorytety prawne w celach politycznych. Tak doprowadziliście autorytet prawników do upadku, że niedługo będą się z was śmiać – odpowiedział Bosak.

Kropiwnicki, w reakcji na słowa Bosaka, stwierdził, że „pana marszałka Bosaka po prostu ponosi, bo jest beneficjentem układu z PiS-em”.