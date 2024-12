Minister Izabela Leszczyna o Sylwestrze Marciniaku: Szef PKW jest partyjnym działaczem, a nie sędzią

23 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania komitetu PiS – informował Sylwester Marciniak, przewodniczący tego gremium. Z doniesień medialnych wynikało, że czterech członków jest za wykonaniem orzeczenia, a pięciu kwestionuje legalność sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Kolejne posiedzenie odbędzie się dzisiaj, 30 grudnia. W południe członkowie PKW ponownie pochylą się nad postanowieniem Sądu Najwyższego w sprawie przyjęcia sprawozdania komitetu Prawa i Sprawiedliwości za wybory parlamentarne z 2023 roku.

Reklama

Do sprawy odniosła się w rozmowie z Polsat News minister zdrowia i wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna, która skrytykowała szefa PKW Sylwestra Marciniaka.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Kolejny zwrot ws. subwencji dla PiS. Szef PKW przekazał nowe informacje Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła w poniedziałek w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania komitetu PiS - poinformował Polską Agencję Prasową przewodniczący tego gremium Sylwester Marciniak. Nieoficjalnie wiadomo, że czterech członków zgłosiło sprzeciw. Następne posiedzenie zwołano na 30 grudnia.

Izabela Leszczyna: To, co robi szef PKW Sylwester Marciniak, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe

- PiS powinien wejść po stół ze wstydu i przeprosić wszystkich obywateli za to, że sprzeniewierzył publiczne pieniądze i wydawał je w sposób bezczelny – a także kompletnie nieprzystający do demokratycznego państwa – na własne kampanie wyborcze. Dla mnie to, co robi szef PKW Sylwester Marciniak, jest kompletnie niezrozumiałe - stwierdziła Leszczyna. Jak przekonuje minister zdrowia, "zachowuje się on jak działacz partyjny". - Każda partia w Polsce, jeśli nie zostało przyjęte jej sprawozdanie przez PKW, była pozbawiana pieniędzy. Nie wiem czemu w przypadku PiS-u miałoby być inaczej. To pokazuje, że szef PKW jest partyjnym działaczem, a nie sędzią - zaznaczyła wiceprzewodnicząca PO.

Zwrot ws. subwencji dla PiS

Zwołane na 30 grudnia posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej to efekt sprzeciwu w sprawie przyjęcia sprawozdania PiS, które 23 grudnia w trybie obiegowym zarządził przewodniczący gremium, sędzia Sylwester Marciniak. Czterech członków Państwowej Komisji Wyborczej wyraziło sprzeciw wobec takiego trybu.