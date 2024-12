Donald Tusk reaguje na zamach w Magdeburgu. Zaapelował do Andrzeja Dudy

W sobotę rano „Bild” poinformował, że wzrósł bilans ofiar ataku w Magdeburgu. Według gazety zginęły cztery osoby a łącznie 205 kolejnych odniosło obrażenia, z czego stan 41 osób jest ciężki. Do szpitali trafiło także 86 poszkodowanych z poważnymi obrażeniami. 78 osób zostało lekko rannych i nie wymagało hospitalizacji.

Po ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu zatrzymano mężczyznę z Arabii Saudyjskiej. To 50-letni lekarz mieszkający w Niemczech od 2006 r., posiadający stały pobyt. Ostatnio mieszkał w Bernburgu w Saksonii-Anhalt. Według niemieckich mediów mężczyzna jest aktywnym krytykiem islamu, byłym muzułmaninem.

W sobotę rano do zdarzenia odniósł się w serwisie X Donald Tusk. „Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję jasnej deklaracji Pana Prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe” – napisał premier RP. „Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie” – wskazał.

Nowe prawo azylowe. Rząd przyjął projekt

Szef rządu nawiązał w ten sposób do czterech nowelizacji ustaw – o cudzoziemcach, o wyeliminowaniu nieprawidłowości w systemie wizowym, udzielaniu ochrony w Polsce i dostępie cudzoziemców do rynku pracy – które przegłosowano w środę na Radzie Ministrów. Teraz trafią one do Sejmu.