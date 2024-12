Sejm ma przestać wypłacać byłemu wiceministrowi uposażenie, gdy ten zostanie zatrzymany. - Jesteśmy umówieni z policją, która przekaże natychmiast informację o tym, że został zatrzymany, do komendanta Straży Marszałkowskiej. On mi przekaże tę informację, wtedy my przestajemy wypłacać mu uposażenie poselskie i przejmujemy prowadzenie jego biura poselskiego jako Kancelaria Sejmu. Chodzi o pensje pracowników - tłumaczył.

Czytaj więcej Polityka Szef MSWiA o poszukiwaniach Marcina Romanowskiego: Niektórych szuka się latami - Służby szukają wszędzie, gdzie można się spodziewać osoby, która się ukrywa przed polskim wymiarem sprawiedliwości - mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak o poszukiwaniach ściganego listem gończym posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego.

Hołownia: Nigdy nie rozmawiałem z Romanowskim

Pytany, czy zna Romanowskiego, lider Polski 2050 odparł, że nigdy z nim nie rozmawiał. - Poza jakimś small talkiem typu „dzień dobry”, „do widzenia” gdzieś na korytarzu nigdy nie mieliśmy kontaktu - stwierdził. - Nie czuję współczucia dzisiaj. Czuję współczucie, kiedy ktoś choruje, dlatego że choruje, tak jak poseł (Zbigniew) Ziobro jest naprawdę ciężko chory, z tego powodu mu szczerze współczuję. Natomiast w momencie, w którym posłowie, których wybrali ludzie i zaufali im, zaczynają grać sobie z państwem w kotka i myszkę, stawiać się ponad każdym Kowalskim i Nowakiem, uważać że ich prawo nie obowiązuje, bo się mogą gdzieś schować i przeczekają, to jest to rzecz, która mi się w głowie nie mieści. Tu nie mam współczucia, tu mam tylko oburzenie i głębokie przekonanie, że ci ludzie nie zasługują od strony etycznej na pełnienie jakichkolwiek funkcji publicznych - oświadczył Szymon Hołownia.

Według nieoficjalnych doniesień portalu wyborcza.pl, służby wiedzą, gdzie przebywa Marcin Romanowski. - Jeżeli po takim czasie służby nie wiedziałyby, gdzie jest Romanowski, to bardzo źle by świadczyło o jakości tych służb - ocenił marszałek Sejmu. - To nie jest chyba jakaś fizyka jądrowa, żeby ustalić, gdzie poseł, o którym wiadomo bardzo dużo, znajduje się w tej chwili - dodał.

Marcin Romanowski jest na Węgrzech?

Hołownia zaznaczył, że według niepotwierdzonych informacji były wiceminister może być na Węgrzech. - Podejrzenia, że znajduje się na Węgrzech, gdzie wcześniej był, moim zdaniem nie są pozbawione podstaw, ale ja nie mam wiedzy operacyjnej - mówił. - Pytanie, co będzie dalej z tą grą dyplomatyczną, jeżeli on rzeczywiście jest na Węgrzech, bo w pewnym momencie skończy się historia o Romanowskim, a zacznie się historia o grze Węgier w Unii Europejskiej w czasie polskiej prezydencji i będzie bardzo wiele różnych interesów na stole, i bardzo wiele różnych spraw do załatwienia - kontynuował. - Teraz jest pytanie, jak głęboka będzie determinacja władz węgierskich do tego, żeby chronić Romanowskiego, kiedy straty będą mogły podnieść w innych miejscach - dodał.