- Mamy Sławomira Mentzena ze skrajnej prawicy, mamy Karola Nawrockiego z populistycznej prawicy i mamy dwóch centroprawicowych kandydatów, Szymona Hołownię i Rafała Trzaskowskiego - dodał, po czym przypomniano mu, że startuje też Marek Jakubiak (Wolni Republikanie).

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia rozpoczyna walkę o prezydenturę. "Wciąż widzę dwie Polski, straszące sobą nawzajem" W gdańskim Teatrze Szekspirowskim rozpoczęła się konwencja Polski 2050, na której lider ugrupowania, Szymon Hołownia oficjalnie rozpoczął prekampanię prezydencką. Hołownia zapowiedział, że będzie "kandydatem niezależnym od nacisków partyjnych, od decyzji szefów partii, ale przede wszystkim niezależnym od polaryzacyjnych sił dzielących od 20 lat nasz kraj na dwie zwaśnione połowy".

Czy Rafał Trzaskowski to polityk lewicowy czy prawicowy?

Krzysztof Śmiszek został dopytany o jego opinię, że Rafał Trzaskowski, który np. przez środowiska związane z Konfederacją uważany jest za polityka lewicowego, to osoba z centroprawicy. - To chyba nie jest żadna obraza – odparł. - Oczywiście nie jest skrajnym lewakiem, to jest wymyślone na potrzeby kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Trzaskowski należy do Europejskiej Partii Ludowej, która w Parlamencie Europejskim określa się jako centroprawica, są nawet dumni z tego, że nazywają siebie centroprawicą - dodał.

- Zresztą, jak popatrzymy na początki kampanii Rafała Trzaskowskiego, to widzimy, że jest dość mocno zafascynowany narracją Trumpa. Gdzieś w tle nie widziałem żadnych flag unijnych, nie słyszałem żadnych odniesień do Unii Europejskiej, ale to jest wolny wybór Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej, której on jest kandydatem. Sytuuje się na prawicy czy na centroprawicy, chce sięgać po prawicowy elektorat. My na lewicy wystawimy kandydata, kandydatkę, który będzie sięgał po centrowy, centrolewicowy elektorat - mówił w Polsat News Krzysztof Śmiszek.

Wybory prezydenckie 2025. Kto kandyduje?

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w maju 2025 r., dokładny termin pierwszej tury nie został jeszcze ogłoszony. Wiadomo, że urzędujący prezydent Andrzej Duda nie będzie mógł już ubiegać się o reelekcję, ponieważ jego obecna kadencja jest drugą i - zgodnie z konstytucją - ostatnią na tym stanowisku.