Tego samego dnia na konwencji w Gliwicach wystąpił kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy. Pytany o to Karol Nawrocki powiedział, że gdy jechał autobusem z Lądka Zdroju do Lublina, to obejrzał konwencję Trzaskowskiego, choć oko mu „się zamykało” po bezsennej nocy. - Ale dotrwałem do końca, obejrzałem - mówił. Popierany przez PiS kandydat dodał, że w Gliwicach najpierw na scenę wyszedł premier Donald Tusk, lider PO. - Człowiek, którego ja znam nie tylko z Gdańska, ale także z uścisków z Władimirem Putinem - znamy te wszystkie zdjęcia, nie będę o tym opowiadał. (...) Człowiek, który pchał Polskę i Europę w ręce Putina i mówi, że mi by nawet nie oddał chomika pod opiekę - powiedział. - Więc ten stand-up, który oglądałem, zaczął się dość mocno - ocenił.

Ja po prostu prezydenta stolicy nie poznałem. Ten sam gość, który kazał ściągać krzyże z warszawskich urzędów mówi, że będzie bronił tradycji. Karol Nawrocki, prezes IPN i kandydat na prezydenta, o wystąpieniu Rafała Trzakowskiego w Gliwicach

Nawrocki kontynuował mówiąc, że później na scenę wyszedł Trzaskowski, którego nazwał „Rafałem z ratusza”. - Mnie w podróży od wielu lat towarzyszy różaniec. I jak wyszedł Rafał z ratusza, to zacząłem szukać swojego różańca w kieszeni. Ja po prostu prezydenta stolicy nie poznałem. Ten sam gość, który kazał ściągać krzyże z warszawskich urzędów mówi, że będzie bronił tradycji. Mówię: coś tu jest nie tak – stwierdził.

- Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej ma być niezależnym obywatelskim kandydatem – podkreślił. Zaznaczył, że sam nie przychodzi ze świata polityki i nigdy nie należał do partii. - Ale jak wiceszef największej partii politycznej w Polsce mówi, że on nie jest politykiem, to czuję, że ktoś obraża moją inteligencję - powiedział.

Karol Nawrocki ocenił, że Trzaskowski mylił się także w innych sprawach. W tym kontekście nawiązał do wypowiedzi kandydata KO o stopach procentowych. - W Radzie Polityki Pieniężnej przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej ciągle dążą do tego, aby podwyższać stopy procentowe - oświadczył dodając, że ktoś powinien o tym powiedzieć Trzaskowskiemu.