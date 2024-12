Marszałek Sejmu wskazał, że „kustosze tego świętego dla wszystkich Polaków miejsca nie boją się lokować w nim partyjnych pogadanek Jarosława Kaczyńskiego czy nacjonalistów z ONR, ale boją się, że padną w nim słowa o niezależnej prezydenturze”.

„Ten strach dopinguje mnie do jeszcze większej pracy. A dzięki temu, że został okazany – wszyscy już wiedzą, że w ten weekend spotykamy się w Gdańsku! Do zobaczenia!” - zapowiedział Hołownia.

Szymon Hołownia startuje w wyborach prezydenckich

Hołownię zadeklarował, że zamierza wystartować w nadchodzących wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny (jest liderem Polski 2050 tworzącej koalicję wyborczą z PSL funkcjonującą pod nazwą Trzeciej Drogi).

Hołownia powiedział, że choć tworzył „wspaniały ruch”, czyli Polskę 2050, jest i pozostanie niezależny, bo nie będzie miał żadnego premiera, który zadzwoni do niego jako prezydenta i powie mu: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, więc rób to i to.