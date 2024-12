Rumunia: Najwięcej głosów zdobyła socjaldemokratyczna PSD. Czy nadal będzie rządziła?

Najwięcej głosów zdobyli w niedzielnej elekcji socjaldemokraci z postkomunistycznego ugrupowania PSD (22,3 proc.), a trzeci byli liberałowie z PNL (14,3 proc.). Obie partie tworzyły dotychczasową koalicję rządową.

Wygląda na to, że obecnie będą potrzebowały trzeciego partnera, którym może być ugrupowanie węgierskiej mniejszości UDMR czy partia Związek Ocalenia Rumunii (USR) Eleny Lasconi, kandydatki na prezydenta.

– Jest to parlament o większości proeuropejskiej, co oznacza, że nie należy się spodziewać zmian w polityce zagranicznej, relacji z UE oraz NATO, a także świadczenia pomocy dla Ukrainy –mówi „Rzeczpospolitej” Raluca Raducanu, politolożka, w przeszłości szefowa jednego z bukareszteńskich think tanków.

Czy w 8 grudnia odbędzie się w Rumunii – zgodnie z planem – druga tura wyborów prezydenckich?

Problem jednak w tym, że niedzielne wybory parlamentarne nie kończą batalii politycznej w Rumunii. Wiele zależy od Trybunału Konstytucyjnego, którego spodziewane orzeczenie w sprawie wyborów prezydenckich nie było znane, gdy powstawał ten tekst.