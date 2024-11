Marcin Horała: Nikt nie twierdzi, że Karol Nawrocki jest kandydatem niezależnym

Horała odparł, że Kaczyński nie zaproponował Nawrockiemu startu, a jedynie poinformował go o poparciu dla jego kandydatury. - PiS długo zastanawiało się, jakiego wybrać kandydata. Była na stole opcja, że wystawiamy naszego kandydata, członka partii, kilka takich nazwisk się pojawiło. Wybraliśmy inną opcję - wyjaśnił. Jak dodał, skoro partia rozważała poparcie Nawrockiego, musiała go wcześniej o tym poinformować.



- Kto miał go poinformować, że partia zdecydowała się go poprzeć? - pytał retorycznie w kontekście piątkowego telefonu prezesa PiS do prezesa IPN.



Na uwagę, że przed poparciem PiS Nawrocki nie był kandydatem, Horała odparł, że „godził się nim zostać”.



A skąd PiS, pozbawiony decyzją PKW subwencji, weźmie pieniądze na kampanię Nawrockiego (koszt kampanii prezydenckiej to nawet ok. 40 mln zł). - Niewątpliwie będzie to trudne, niewątpliwie będziemy mieli wielokrotnie mniej pieniędzy niż konkurenci. Naszą jedyną drogą jest zwrócenie się z uprzejmą prośbą do Polaków - odparł Horała.