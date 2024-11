- To deklaracja, która budzi wielkie emocje wśród tych, którzy przeżywają to osobiście, bo zbrodnia ludobójstwa wołyńskiego jest częścią naszej narodowej świadomości i jeszcze raną, która nie została zagojona. IPN od roku 2017 konsekwentnie prowadzi i dąży do tego, aby wszystkie wnioski ekshumacyjne i ekshumacje na Wołyniu stały się prawdą i stały się dla nas możliwością dokonania zobowiązań wobec historycznej prawdy i przeszłości – podkreślił.



Prezes IPN przypomniał, że w latach 2017-2024 IPN wysłał dziewięć wniosków o ekshumacje. - Żaden z tych wniosków nie spotkał się z akceptacją strony ukraińskiej, na część z nich odpowiedź była odmowna, część została zbyta ciszą. Mimo to nie poddawaliśmy się i wykonywaliśmy swoje obowiązki edukacyjne, przestrzenie polskich miast wypełniły się tablicami pamiątkowymi, w 2024 roku odsłoniliśmy pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego w Zielonej Górze - mówił.



- Z tych dziewięciu wniosków ostatni wniosek jest podpisany przeze mnie osobiście na początku roku 2024. Wniosek ten został wysłany do wiadomości Kancelarii Prezydenta RP, MSZ, Ministerstwa Kultury - dodał.



IPN, nasze biuro poszukiwań i identyfikacji, jest gotowe w ciągu 24 godzin podjąć się realnych poszukiwań na Wołyniu Karol Nawrocki, prezes IPN

W kontekście deklaracji przedstawionej na konferencji ministrów Sikorskiego i Sybihy Nawrocki stwierdził, że „musi mieć ona swój drugi tryb – tryb sprawdzam”. - Jeśli publiczne deklaracje dzisiejszych polityków nie są tylko deklaracjami politycznymi, to czekamy w IPN, jedynej instytucji, która jest gotowa do podjęcia prac ekshumacyjnych na Wołyniu, na formalne potwierdzenie i odpowiedź na nasze wnioski wysyłane od roku 2017 – dodał.