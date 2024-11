Z badania przeprowadzonego przez ośrodek Sentio i opublikowanego przez dziennik „Nationen” wynika, że choć odsetek zwolenników wejścia do UE rośnie, to jednak, gdyby referendum zorganizowano dziś, Norwegowie znów prawdopodobnie odpowiedzieliby „Nie” na pytanie o to, czy ich kraj powinien być częścią Unii Europejskiej.



Sondaż: W Norwegii nadal więcej przeciwników wejścia do UE, niż zwolenników

Norwegowie dwa razy odrzucili wejście do Unii Europejskiej w referendum – pierwszy raz w 1972 roku, drugi – 27-28 listopada 1994 roku. W 1994 roku przeciw wejściu do UE opowiedziało się 52,2 proc. Norwegów przy frekwencji 88,6 proc.

W 1994 roku Norwegia weszła do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), co umożliwia swobodny przepływ ludzi, towarów i usług między tym krajem a UE. Do EEA należą też Liechtenstein i Islandia.



Obecnie przeciw akcesji do UE jest 46,7 proc. Norwegów, podczas gdy 34,9 proc. jest za, a 18,4 proc. badanych jest niezdecydowanych w tej kwestii.