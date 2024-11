- W tym roku jest za późno, by przedsiębiorstwa przestawiły się na dzień wolny od pracy w Wigilię - ocenił w RMF FM Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, lider Nowej Nadziei. - Sam wielokrotnie pracowałem w Wigilię. Pamiętajmy, że to nie jest święto, to jest dzień przed innym świętem - dodał.