Ochrona zdrowia w Polsce. Wiceminister: Wydajemy coraz więcej, ale za mało

Koniecznego pytano o publikację money.pl, z której wynika, że chociaż w Polsce wydajemy coraz więcej na ochronę zdrowia, to nie przekłada się to na liczbę wykonanych świadczeń, co wskazywałoby, że zwiększone nakłady konsumują przede wszystkim wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.



Reklama

Wiceminister zdrowia: Czesi wydają na ochronę zdrowia więcej, a są mniej prospołeczni

- To jest pewna prawda, w pewnym zakresie. Wydajemy coraz więcej to nie znaczy, że wydajemy wystarczającą ilość. Wydajemy znacznie mniej niż inne kraje. W Czechach składka zdrowotna wynosi 13 proc., a nie 9 proc. - odparł polityk Lewicy.



- Nie dość, że mają składkę 13 proc. to jeszcze są mniej prospołeczni. A więc nawet to 13 proc. nie jest wystarczające, by prowadzić politykę prozdrowotną - dodał po uwadze, że czeski system ochrony zdrowia nie zapewnia wielu bezpłatnych świadczeń, na które można liczyć w Polsce.