Zbigniew Ziobro zwraca się do Tuska. "Przez Ciebie musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę"

"Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez Ciebie @donaldtusk musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci" - napisał na platformie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zwracając się do premiera Donalda Tuska. Do wiadomości tej zamieścił kilka zdjęć, dokumentujących swoją chorobę.