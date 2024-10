Tusk: Prawo do azylu jest w tej wojnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka

W sobotę podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że nowa strategia migracyjna będzie obejmować „czasowe zawieszenie terytorialne prawa do azylu”. Szef rządu ogłosił, że „nie będzie wdrożenia europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, jak pakt migracyjny”.

- My dobrze wiemy jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu – tłumaczył Tusk.

Tusk ogłasza nową strategię migracyjną

Słowa premiera spotkały się z wieloma komentarzami, często krytycznymi. Zarzucono Tuskowi, że jego zapowiedzi oznaczają m.in. odrzucenie prawa Unii Europejskiej i ignorowanie przyjętych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań, w tym Konwencji Genewskiej.

Po wystąpieniu premiera głos zabrali m.in. była szefowa PAH Janina Ochojska, Hanna Machińska, zastępczyni byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz Marcin Sośniak, prawnik zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.