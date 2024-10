Najnowszy sondaż prezydencki w USA. Czy Donald Trump dogoni Kamalę Harris?

W nowym sondażu – przeprowadzonym od 4 do 8 października — wiceprezydent Harris uzyskuje poparcie 48 proc. zarejestrowanych wyborców, dokładnie tyle samo otrzymał były prezydent Trump. Kolejne 4 proc. osób twierdzi, że jest niezdecydowane lub nie głosowałoby na żadną z tych osób.

Sondaż podkreśla niepewność co do wyborów. 10 proc. wyborców twierdzi, że może zmienić zdanie, a część wyborców wciąż się waha. Wysoki jest odsetek wyborców wierzących, że te wybory prezydenckie zrobią „dużą różnicę” w ich życiu.

Jak komentuje NBC News, nawet niewielkie zmiany w frekwencji między różnymi grupami mogą zadecydować o zwycięstwie lub porażce kandydatów.

Kamala Harris traci w sondażu

Poprzedni, wrześniowy sondaż NBC News pokazywał, że Harris wyprzedza Trumpa o 5 punktów procentowych (49-44 proc.), choć wynik ten mieścił się w marginesie błędu.

Biorąc pod uwagę, że o wyborach często decyduje to, która partia lepiej przekona swoich wyborców do pójścia do urn, sondaż NBC News daje obraz tego, co może się wydarzyć w zależności od różnych scenariuszy frekwencji.