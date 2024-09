Beata Kempa została nowym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy

„Od dzisiaj będę doradzać panu Prezydentowi RP. Czas trudny, w moim regionie kataklizm powodzi i ogrom cierpienia. Pierwsze sprawy związane z kierunkami działań zostały omówione” - napisała była europosłanka PiS na platformie X.

Beata Kempa recenzuje politykę rządu

Kempa umieszcza w mediach społecznościowych wiele wpisów recenzujących politykę obecnego rządu. „Jeżeli my mamy w……ć z Polski – to najpierw wy do Niemiec i to już - to wasze naturalne środowisko. I łapy niemieckich fundacji precz - od naszej polskiej młodzieży. Patologia” – głosi jeden z nich.

Beata Kempa była posłanką V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu. W 2011 została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości i objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Solidarna Polska.