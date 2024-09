Kontrole na granicy z Niemcami. Kto i czego powinien się spodziewać?

Obecnie brak stacjonarnych punktów kontrolnych, czyli znanych sprzed wielu lat budek ze strażnikami. Kontrole są wyrywkowe, tymczasowe i mają charakter mobilny. Przeprowadzają je funkcjonariusze poruszający się samochodami patrolowymi, motocyklami policyjnymi, a także pojazdami cywilnymi.

Kto najczęściej jest kontrolowany na granicy z Niemcami?

Na niemieckiej granicy najczęściej sprawdzane są samochody z przyczepami i plandekami, busy, pojazdy dostawcze oraz auta z przyciemnionymi tylnymi szybami. Dokładnej kontroli podlegają też podróżni, którzy z jakiegoś powodu wyglądają – w ocenie funkcjonariuszy – podejrzanie.

W przypadku samochodów osobowych kontrola często oznacza jedynie spowolnienie ruchu, a nie długotrwały postój. Ogranicza się bowiem zazwyczaj do spojrzenia przez funkcjonariuszy do wnętrza pojazdu przez szybę, aby zobaczyć, kto znajduje się w środku. W tym celu na niektórych przejściach granicznych ustawiane są specjalne reflektory, które mają za zadanie przez całą dobę doświetlać wnętrza przejeżdżających aut.

Kontrole na granicy z Niemcami: Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Wszystkie osoby jadące do Niemiec, bez względu na cel swojej podróży, muszą mieć przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, czyli dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten nie jest jednak związany z przywróceniem kontroli na granicy, a wynika z przepisów dotyczących podróży do państw znajdujących się w strefie Schengen. Z kolei obywatele państw, które nie należą do tej strefy, muszą przed przekroczeniem niemieckiej granicy upewnić się, że spełniają dotyczące ich wymagania, w tym np. posiadają ważną wizę.

Kontrole na granicy z Niemcami: Dlaczego wróciły?

Powrót kontroli granicznych w Niemczech ma – zdaniem tamtejszych władz – ograniczyć nieuregulowaną migrację. Ponadto ma zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, w tym zwłaszcza ochronę przed terroryzmem i przestępczością na granicach.